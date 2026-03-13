战略基础设施：胡志明市经济增长的助推器

面对城镇化压力和新的增长需求，胡志明市正进入战略基础设施投资的加速阶段，一系列大规模的交通、都市及数字基础设施项目正在推进。

战略基础设施项目加速

据胡志明市建设局局长陈光林介绍，该市正在加快实施多项重点交通基础设施工程。在2026-2030年阶段优先实施的77个项目中，预计将有20多个大型项目于今年内开工。

重点项目主要集中在交通基础设施领域，包括升级1号、22号、13号国道；建设胡志明市—土龙木—真诚高速公路、木排—胡志明市高速公路。此外，还有桥梁及连接各港口的道路系统。

除公路交通系统外，城市铁路网络也在加快进度。截至目前，该市已动工兴建2条地铁线，其余4条线正筹备于今年内开工。

与交通基础设施并行的，数字基础设施正成为新的支柱。胡志明市在数字基础设施发展方面领先全国，重点区域5G覆盖率达100%，全市范围内约68%。在胡志明市建设越南国际金融中心被视为战略性一步。



增长和生活质量的辐射动力

据胡志明市财政厅代厅长黄武青介绍，以2026年地区生产总值增长超过10%为目标，基础设施在将该市人均地区生产总值提升至约9800美元方面发挥着重要动力作用。

基础设施投资不仅促进生产经营活动，还对劳动力市场产生积极影响。2025年，胡志明市创造了约14万个新就业岗位，有助于将城镇失业率维持在约3.6%的低位。

与交通基础设施并行，胡志明市也正大力投资社会基础设施。该市目标是在2026年实现每万人口拥有35张病床和18名医生，同时为全体居民部署电子健康档案。社会住房开发和都市美化计划也正在推进。



调动社会资源——基础设施战略的“钥匙”

据胡志明市人民委员会主席阮文得介绍，为保持经济增长势头，该市需要大量投资资金。仅2026年，资金总需求估计约1200万亿越盾，而财政预算只能满足约150万亿越盾。因此，吸引私营部门资源成为关键因素。

市领导认为，要吸引这一资金流，推进行政手续改革、构建透明宽松的投资环境是重要条件。

作为财政政策参谋机构，胡志明市财政厅表示，大力推进公私合作伙伴关系模式是必然要求。该市正充分利用第260/2025/QH15号决议的特别机制，部署新的投资模式，特别是以公共交通为导向的都市发展模式。

除了资金来源问题，提高投资管理效率被视为决定性措施。胡志明市在项目管理中正全面贯彻“六个明确”原则，以加快重点工程进度。

随着一系列大型项目的实施以及为吸引社会资源而进行的体制改革决心，胡志明市正进入一个强劲的基础设施发展阶段。（完）