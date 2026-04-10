意大利驻越大使：国会主席陈青敏访问意大利为越意战略伙伴关系注入新动力

值此越南国会主席陈青敏夫妇率越南高级代表团对意大利共和国进行正式访问之际，意大利驻越南大使马可·德拉·塞塔接受了越通社记者采访，就此次访问的相关内容发表看法。

关于此次访问在加强越意政治互信、为两国立法机构合作以及越意双边关系创造新动力的意义，马可·德拉·塞塔大使表示，此次访问具有特别重要的意义，因为它是在陈青敏连任国会主席后立即进行的，并且是他首次以这一新身份正式出访，从而传递出强烈的政治信号。此次访问是在今年1月越南共产党第十四次全国代表大会成功召开之后，以及越南正处于继续完善体制和推进行政改革的时期进行的，因此也为越南领导人提供了一个机会，通报和阐明这一重要革新阶段的成果。在此背景下，陈青敏对始终密切关注这些发展动态的意大利进行的访问，受到高度评价，并肯定了意大利在越南战略视野以及双边关系的广度和深度中的重要地位。

塞塔大使指出，议会外交在巩固双边关系中发挥着基础性作用。议会处于立法和制定法规过程的核心，这些法规塑造了贸易、投资、能源、国防和安全等关键领域的合作。对于像意大利和越南这样经济联系日益紧密的两个国家来说，立法机构之间的对话对于确保双方的法律框架协调一致、面向未来并支持共同目标至关重要。在这方面，陈青敏的此次访问为进一步加强议会合作并将这一关系提升到新水平提供了宝贵机会。

展望未来，塞塔大使相信此次访问将进一步巩固相互信任，夯实双方伙伴关系中的议会层面，并为两国本已十分卓越的双边关系注入新动力，在各个合作领域产生积极的连锁效应。

关于自2020年生效的《越欧自贸协定》（EVFTA），塞塔大使认为该协定为双方进入对方市场创造了便利条件，为双边贸易的稳定扩展作出了贡献，促进了两国经济更深层次的融合。同时，《越欧投资保护协定》（EVIPA）是下一个重要步骤。意大利已于2023年7月批准了该协定，成为最早这样做的欧盟成员国之一，并重申了对越南作为稳定、可靠和具有吸引力的投资目的地的坚定信心。一旦获得其余欧盟国家的完全批准，《越欧投资保护协定》将带来确定性和加强的法律保护，从而鼓励新一波长期、高质量的投资。

这些框架对于在意大利拥有公认优势的战略领域（如绿色技术、可再生能源和工业设计）开辟机遇尤为重要。意大利正积极为越南的绿色转型作出贡献，包括通过参与公平能源转型伙伴关系，提供先进的技术解决方案、专业知识和资金。体现这种参与的一个典型例子是博爱抽水蓄能水电站项目，意大利金融机构——存贷款银行为此提供了8000万欧元的贷款。同时，在可持续基础设施、循环经济和智能制造等领域扩大合作的潜力正在增长。在农业综合企业领域，合作也正从传统贸易转向在食品加工、可追溯性和智慧农业方面更具创新性和技术导向的伙伴关系，目标是增强两国乃至整个地区的可持续性、粮食安全和附加值。

在此背景下，《越欧自贸协定》与未来《越欧投资保护协定》正式生效的叠加效应，预计将进一步紧密贸易和投资关系，同时在创新、数字化转型和可持续发展方面开辟新的合作方向。这些工具共同为意大利和越南之间建立更深入、更具韧性、面向未来的伙伴关系奠定了基础，为两国工商界和人民带来实实在在的利益。

陈青敏的此次访问反映了两国伙伴关系中面向未来的本质。除了在罗马与各机构举行高层会晤，包括与塞尔焦·马塔雷拉总统的会面，陈青敏还将参观意大利的经济和创新生态系统，并在米兰开启政策对话，促进机构和企业的交流。这将为双方本已牢固且充满活力的伙伴关系注入新的动力。（完）