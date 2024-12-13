意大利越南河粉与春卷日推广越南美食文化

一提到越南美食，国际朋友不可不提高河粉和春卷两个代表性菜肴。12月12日在意大利罗马，越南驻意大利大使馆与越南航空公司联合举办“意大利河粉与春卷日——通往越南美食之路”活动。

此次活动旨在推广越南美食文化，并推动越南旅游业发展，同时也宣传计划于2025年7月开通的越南-意大利直飞航线。众多意大利相关机构代表、外交使团成员以及罗马的旅行社代表参加了此次活动。

越南驻意大利大使杨海兴表示，越南与意大利两国人民对美食都有着深厚的热爱。这不仅体现于历史、文化、艺术方面，更是一种奇妙的相似性，成为连接两国的重要纽带。就像意大利一样，越南的美食原料也十分简单易得且始终保持新鲜。在活动中，参观者都对越南河粉和春卷烹饪方法的介绍感到十分兴趣，充满好奇。

在微凉的氛围中，意大利及国际友人完全被热气腾腾的越南河粉和香脆的春卷所折服，为品尝者带来了难以忘怀的味觉体验。

意大利外交部代表Valentina Muiesan朔：“无论是河粉还是春卷，味道都非常美味，蕴含着一种让人怀念的情感、亲近的气息以及家庭的温暖。这些对每一个越南人而言都极为重要。我坚信，今天的活动以及即将开通的河内至米兰直飞航线将进一步推动两国在旅游、经济和贸易方面的交流与合作。”

意大利公民Maurizio：“在意大利，我们最初了解越南是通过其历史。而今天，越南的河粉让我感到惊艳，因为它真的非常好吃。我们意大利的传统饮食中也有汤类菜肴和带卷的食物，但其与越南的河粉和春卷完全不同。我深深的被折服了。通过此次活动，我们更深入地了解越南传统美食的文化价值。”

TravelGateway公司代表Riccardo Panzarella：“河粉和春卷不仅是一道菜，更是连接越南文化与我们的桥梁。许多意大利人因品尝这些美食而开始热爱越南。今天的活动旨在推介即将开通的意大利与越南之间的直飞航线。我们将始终支持意大利和越南之间的双向旅游推广活动，为游客提供更多便利。”

“河粉与春卷日”首次在意大利举办，不仅推广了越南的美食文化，还彰显了越南与意大利在饮食文化方面的诸多相似之处，让两国人民以及国际朋友更加了解越意两国美食及其承载着丰富的文化内涵。（完）