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意大利参议院欧盟政策委员会主席高度评价意越关系
值此之际，意大利参议院欧盟政策委员会主席、参议员朱利奥·特尔齐（Giulio Terzi）表示， “这是意大利与越南关系总体框架中极具意义的一步。越南作为一个在东南亚迅速崛起的国家，近年来经济增长率达到7%至10%的创纪录水平，已成为亚洲乃至全球的重要参照点。” 朱利奥·特尔齐指出，两国关系已达到最先进经济体之间合作的水平。在双边伙伴关系以及越南与欧盟全面战略伙伴关系框架下，意大利与越南在司法、国防、农业、能源、网络安全、创新研究，以及未来两大核心产业——半导体制造和稀土开发等关键领域拥有诸多共同目标。
除了经济利益之外，这位意大利前外交部长还高度评价越南的外交立场，特别是越南对多边主义和国际法的尊重。越南认真遵守1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）、国际劳工组织（ILO）各项公约以及“条约必须遵守”这一基本原则，展现了负责任成员国的形象。在意大利的大力支持下，欧盟于2025年完成了将与越南的战略伙伴关系提升为全面战略伙伴关系的进程。朱利奥·特尔齐表示，目前越南仅与15个伙伴建立了这一最高级别关系，这充分体现了欧盟对越南的重视，以及越南对欧盟的高度优先考虑。
这一关系的坚实政治基础早已奠定。早在1973年，意大利便成为最早与越南建立外交关系的西方国家之一；2008年，两国还曾共同担任联合国安理会非常任理事国。目前，意大利是越南在欧盟内第二大出口市场。自2024年生效的《欧盟—越南自由贸易协定》（EVFTA）被视为欧盟与新兴经济体签署的最具雄心的自由贸易协定，其中紧密融入了可持续发展、环境保护和劳动者权益等标准。
与此同时，越南也是意大利在东南亚最大的经贸伙伴。目前已有150多家意大利企业在越南开展业务，包括Piaggio、Ariston、Leonardo以及多个高端时尚品牌。
朱利奥·特尔齐还表示，越南政府自本届任期伊始便对焦尔吉娅·梅洛尼（Giogia Meloni）政府的发展愿景给予高度重视和积极评价，尤其关注推动互联互通、科技发展和经济增长的举措，以及“印度-中东-欧洲经济走廊”（IMEC）项目和“马泰计划”（Mattei Plan for Africa）。他最后总结道， “从地中海到印太地区，我们拥有宏伟且正在逐步实现的共同愿景，而越南正将这些愿景视为切实的发展机遇。”（完）