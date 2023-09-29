“情暖中秋”关爱儿童系列活动在全国多地举行

*9月27日晚，越南国家主席武文赏出席了在平福省举行的“灯笼点亮梦想”的儿童中秋晚会。在晚会上，平福省 50 名因新冠肺炎疫情爆发而失去父母的儿童和50名处境困难的儿童获得国家主席的中秋礼物和助学金。

武文赏希望儿童们努力学习，取得越来越好的成绩。武文赏强调，关爱、教育、保护青少年是党和国家的重大政策。这是对国家可持续发展具有战略意义的重要任务。



*值此2023年中秋节到来之际，28日傍晚越南政府总理范明政已走访慰问正在中央血液学与输血医学院接受治疗的特困患儿并同他们欢度中秋节。

范明政已走进病房，慰问住院患儿，向他们送上节日的礼物。范明政同时要求医院需为儿童治病和日常生活创造良好条件，帮助他们与疾病搏斗；为医务人员更好就医和关照患儿，减少他们家庭经济压力创造便利条件。

*全国多家医院也纷纷举行欢度中秋节的活动，为儿童患者带来温暖的节日氛围，并向正在该院治疗的儿童患儿送上节日礼物。

在朔庄省，困难儿童、残疾儿童、孤儿和少数民族地区儿童已经获得了近2.8万份礼物，总金额超过40亿越盾。

连日来，在欢度中秋的欢乐气氛中，全国多省市纷纷开展关爱儿童实践活动。 当地政府的及时关注，让儿童们度过了一个热闹、温馨的中秋佳节。（完）