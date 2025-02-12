情人节浪漫菜单吸引游客前往河内

凭借多项积极措施，特别是在住宿和美食质量的提升方面，2025年初河内迎来大量游客前来参观游览。

值此2025年情人节之际，河内旅游局继续鼓励各大酒店推出丰富的住宿优惠及多样化的美食体验，以此吸引高端游客群体，刺激旅游需求。

五星级喜来登河内（Sheraton Hanoi）酒店市场营销与传播总监阮氏锦璃表示，该酒店在情人节期间推出了“Love Ties”浪漫客房套餐及米其林五道式套餐，希望为情侣们打造奢华、精致、高品质的度假与美食体验。

在悠扬的爵士乐中，情侣们可以互诉衷肠，沉浸在温馨甜蜜的氛围里。喜来登河内酒店及Hemispheres餐厅特别为客人准备了可俯瞰西湖的豪华住宿选择，并提供顶级美食体验，同时打造浪漫二人世界，让每一对恋人都能度过难忘的夜晚。

泛太平洋（Pan Pacific）河内酒店则成为众多情侣欢度情人节的理想之选。酒店为宾客准备了温馨浪漫的晚宴及诸多难忘体验，如“春韵下午茶”，让情侣们在高雅的环境中共度甜蜜时光；或参与“爱之月夜”活动，在顶峰（The Summit） 酒吧享受浪漫氛围，并可通过打卡轻松获得精美礼品。

Hotel de l’Opera 河内酒店传播负责人黄桂英表示，该酒店的情人节美食套餐别具一格，为这一天增添了甜蜜与浪漫的氛围，让情侣们在美食中尽享幸福与温馨。

索菲特传奇大都会（Metropole）河内酒店市场营销与传播总监丁锦璃表示，为了让情人节更具吸引力，游客可亲自挑选鲜花，或通过酒店旗下La Boutique花店传递爱意，为另一半带来惊喜，留下难忘的回忆。此外，酒店还推出了一系列电子礼券，涵盖豪华住宿、放松身心的水疗护理以及米其林级别的高级餐饮体验，为情侣们打造别具一格的浪漫之旅。

河内旅游局副局长阮鸿明表示，重大节日是各大酒店宣传自身品牌、吸引游客的良机。为了进一步发展和提升高端酒店服务质量，今后河内各酒店应加快基础设施升级，优化服务设施，确保高端室内设计与现代化科技的融合。同时，推动绿色设计理念，采用可再生能源，增强环保属性，并投资建设娱乐休闲区域，如：水疗中心、健身房、无边泳池及空中酒吧等，为游客提供更加完美的度假体验。

据统计数据显示，目前河内共有3761家住宿设施，客房总数达71256间。其中，包括91家星级酒店及公寓式酒店（1至5星级），共计12147间客房，为游客提供多元化的住宿选择。（完）