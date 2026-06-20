德国联邦议会副议长博多·拉梅洛对岘港市进行工作访问

阮孟雄在工作会谈上表示，岘港市希望深化与德国各地方之间人力资源合作交流，支持在岘港市建立更多高质量德语培训机构。



此外，岘港市期待继续与德国各地方和机关签署劳动合作与职业教育合作协议，建议博多·拉梅洛推荐并支持德国企业与岘港市在高科技、半导体芯片、可再生能源、绿色经济和数字化转型等领域上开展务实合作。



博多·拉梅洛一行参观唐博斯科（Don Bosco）职业中专。图自越通社

博多·拉梅洛高度评价岘港市近年来的积极增长态势，认为该市拥有大型海港及两座国际机场的显著优势，因此发挥着重要的交通与贸易枢纽作用。关于建设越南岘港市国际金融中心的目标，他表示，德国方面最合适的合作伙伴是法兰克福市，并将支持双方建立联系。此外，越南德国商会也愿意协助双方深化各领域合作。博多·拉梅洛指出，岘港市与德国各所院校和企业之间职业培训合作前景广阔，双方应制定具体计划，为双方劳动者创造就业机会。



德国目前是岘港市在欧洲的重要合作伙伴之一，合作重点集中在工业、科研、科学技术、教育以及文化交流等领域。在地方级合作方面，岘港市已与德国图林根州和开姆尼茨市分别于2024年和2026年建立正式关系。从此以后，双方积极开展人力资源、科技与创新等领域合作项目。此外，岘港市人民委员会还与法兰克福金融协会(Frankfurt Main Finance)签署了金融中心合作谅解备忘录。



2025年，岘港市对德国出口额达7730万美元，进口额为1.4亿美元。截至目前，德国企业对该市投资项目共24个，总投资额约2.33亿美元。



同日，博多·拉梅洛一行参观了唐博斯科（Don Bosco）职业中专和部分德国企业。（完）