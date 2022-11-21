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德国汉堡大学举办东海问题国际研讨会
在研讨会开幕式上发表讲话时，汉堡大学亚非研究所所长Eve Wilden博士评估说，印太地区占世界人口的一半以上，拥有丰富的自然资源和许多重要海上通道，对全球贸易具有重要意义，同时日益成为塑造 21 世纪世界秩序的重要地区。然而，持续存在的冲突和争端，特别是东海的争端，带来许多不稳定的潜在风险，而且不容易解决。
Thomas Engelbert教授在会上发言指出，在过去的一段时间里，东海地区局势复杂演变。违反国际法的行为不断发生，东海军事化进程加速，海上直接军事冲突的风险一直存在。与此同时，东盟与中国关于《东海行为准则》（COC）的谈判进程仍在拖延，没有取得大突破，参与COC谈判各方观点还相去甚远，东盟和中国双方战略互信有待加强。在当今世界面临严峻的政治和安全挑战的背景下，Thomas Engelbert教授认为，东海地区各国需要克制自己，尊重国际法，以国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）为基础，共同努力通过和平方式解决冲突，加快COC谈判进程。
与会专家一致认为，《联合国海洋法公约》和常设仲裁法庭（PCA）2016年的裁决是解决东海争端最坚实、最重要的法律依据。违反国际法的单方面行为，如：侵略、对他国使用武力或威胁使用武力是不可接受的。专家门表示，只有在国际法和相互尊重的基础上积极谈判，兼顾各方的和谐利益，同时促进互信，加强面向未来的长期合作才是解决冲突、保护地区乃至世界和平、安全与稳定的最佳措施。
来自汉堡大学的汉斯-彼得·罗登贝格（Hans-Peter Rodenberg）教授接受越通社记者采访时表示，此次研讨会具有重要意义。因为研讨会的举办再次展示欧洲乃至世界对东南亚地区和东亚地区的关注。而Thomas Engelbert 教授表示，研讨会是专家们在亚太或印太战略框架内就东海当前问题、每个国家观点以及弄清东海潜在冲突海等议题进行讨论的机会。
关于COC谈判，Thomas Engelbert 教授表示，谈判进程正在进行中，很多问题已经得到处理或有了解决方案。但问题是，参与谈判的还存在不准备承认《联合国海洋法公约》是《南海行为准则》的一部分和《联合国海洋法公约》所提到的冲突解决机制的一方。此外，争端解决机制，包括发生武力争端，也没有达成共识来代替双边解决方式。（完）