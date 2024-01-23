新闻 德国总统夫妇参观文庙-国子监 23/01/2024 23日中午，正在对越南进行国事访问的德国总统施泰因迈尔和夫人埃尔克·布登本德参观了首都河内一些文化历史遗迹和河内河内歌德学院。 在文庙-国子监，讲解员已向施泰因迈尔总统和夫人埃尔克·布登本德介绍了越南第一所大学的历史，参观古老建筑工程，来到奎文阁、进士碑园和大成殿。施泰因迈尔对世界记忆遗产——82块进士碑的历史、文化和美术价值表示十分关注，高度评价越南民族好学、尊师重道、重视人才的传统。在离开文庙-国子监后，德国总统夫妇已在文庙-国子监附近的一条小巷里餐补，体验首都居民的日常生活，品尝咖啡。其后，德国总统夫妇来到河内歌德学院。河内歌德学院是德国非盈利文化组织，在全球范围内开展活动。德国总统施泰因迈尔已同准备赴德学习和工作的学生和学院会面，亲切交谈。当天下午，德国总统夫妇来到北山街烈士英雄纪念碑，敬献花圈缅怀各位英烈。德国总统夫妇来到北山街烈士英雄纪念碑，敬献花圈缅怀各位英烈。图自越通社按议程，今日下午，越南国家主席将举行仪式，欢迎德国总统施泰因迈尔和夫人埃尔克·布登本德访问越南。其后，两位领导将举行会谈，见证各项合作文件的签署，举行联合新闻发布会等。（完）