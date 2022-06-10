德国媒体盛赞越南是欧洲企业的理想投资目的地

《

德国之声

》6月8日刊登了一篇文章，其中指出越南近年来活跃的经济活动是吸引

欧洲企业

关注的主要因素。

文章认为，越南是在2020年和2021年的新冠肺炎疫情中没有出现经济急剧衰退的几个少数亚洲国家之一。世界银行预测，2022年越南国内生产总值将增长5.5%左右。越南经济活动在疫情之中和之后的成就吸引了部分欧洲大型企业的关注。德国自动化机动供应商决定在泰国和越南设立一个生产厂。此前，丹麦乐高（LEGO）宣布将在越南平阳省投建总值达10多亿美元的一家生产厂。这是截止目前欧洲在越南开展的最大的投资项目之一。

德国亚太商业协会（OAV）东盟地区经理丹尼尔·米勒（Daniel Müller）表示，目前越来越多的中型企业正在日益努力进入越南市场。惠誉解决方案(Fitch Solutions) 亚洲负责人Raphael Mok 接受《德国之声》的采访时认为，

越南

已成为一个对投资者更具吸引力的

投资目的地

。越南正加大对基础设施的投资力度。

欧盟与越南于2020年签署了自由贸易协定，其中包括投资协定和《越南与欧盟投资保护协定》。德国联邦外贸与投资署（Germany Trade & Invest ）认为，这些协定助力欧洲企业更好的介入在越南的各项采购活动。（完）