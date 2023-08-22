德国专家高度评价越欧自贸协定带来的效果

截至目前，《越南与欧盟自由贸易协定》（以下简称协定）已生效3年。3年来，协定已带来积极成果，尽管受新冠肺炎疫情的影响，但越南与欧盟和德国之间的贸易额仍保持良好增长并创下最高记录。

这是德国亚太商业协会(OAV)东盟地区经济专家丹尼尔•米勒(Daniel Müller)在就协定给越南与德国贸易往来带来的效果接受越通社驻德国记者采访时所强调的内容。

丹尼尔•米勒表示，据德国联邦统计总局2023年8月公布的统计数据，2022年越南与欧盟和德国之间的贸易额分别达643亿欧元和181亿美元，其中越南对欧盟贸易顺差389亿美元，对德国贸易顺差113亿美元。

对于德国企业，协定对与越南建立新的经济关系或扩大现有承诺具有积极影响。因未来几年协定逐渐消除各税目，因此可期望拥有更积极的影响。丹尼尔•米勒认为，越南参与协定的竞争优势致使泰国、印度尼西亚等国家更加关注与欧盟签署类似的协定。基本上，协定带来积极结果，越南出口明显增长，欧盟与德国也从进口越南货物获益。

丹尼尔•米勒认为，协定带来许多机会，各公司应积极把握和更有效地利用。他同时高度评价双边合作的优势，两国企业互补性较强。双方可从德国企业以其技术和经验可为推动越南各家公司生产流程自动化和数字化过程和提升在越南的产能做出贡献。双方可考虑到建立和发展工业生产供应商，关注发展获培训的劳动力等。

丹尼尔•米勒认为认为，德国和越南拥有许多为充分挖掘的机会。然而，各家公司需仔细了解双方的经营文化。（完）