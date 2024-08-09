循环经济：将废弃物转化为发展资源

越南自然资源政策院副院长梅青蓉强调，目前的固体废弃物处理还相当有限（其中约10%的危险废弃物尚未得到收集和处理），越南自然资源与环境部正在向政府总理提交关于循环经济的国家行动计划，获批后，将在各地方进行实施。

首要的优先事项

7月12日，梅青蓉在题为“管理固体废弃物，迈向越南循环经济之路：政策和实施”研讨会上表示，据越南自然资源政策院的统计，2022年，城市每日生活垃圾产生量约2.61万吨，农村每日约2.24万吨的垃圾。

针对上述现状，越南已确定有效处理固体废弃物为解决环境污染和实现可持续发展目标的首要任务之一。越南政府已设定到2030年城市生活垃圾收集处理率达到95%，农村达到90%，危险废弃物收集处理率达到98%的目标。

梅青蓉强调，“发展循环经济是国际社会达成了高度共识的倡议，被认为是协调增长、经济发展与环境保护之间关系的解决方案之一；是走向绿色经济和可持续发展的道路。循环经济是一个封闭式生产周期，废弃物成为一种生产原材料，从而减少对环境、生态系统和人类健康产生的所有消极影响。”

将废弃物变成发展的动力

在研讨会上，部分国内外组织和企业代表分享了固体废弃物的处理经验和解决方案，如在材料回收再利用场所中从可回收物中回收材料和垃圾焚烧发电的解决方案、广宁省下龙湾的固体废弃物管理、走向资源恢复的无能源碳化模式等等。

汉斯·赛德尔基金会（越南）代表黎英宇认为，对于循环转型，固体废弃物管理非常的重要。

黎英宇强调，“可以采用循环方法，而不是销毁掩埋和处理废弃物。其中，减少、再利用和回收废弃物的解决方案被认为是减少必须掩埋的废弃物量的有效措施，从而节省宝贵的资源并降低环境风险。”

在研讨会的框架内，与会代表参观了下龙湾固体废弃物分类模型和漂浮垃圾收集模式，减少一次性塑料的模式、垃圾换钱模式——垃圾银行模式，广宁水泥建筑股份公司水泥熟料窑协同处置固体废物的解决方案等。（完）