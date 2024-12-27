得农省将推出南布朗火山旅游线路

27日，得农省克容诺县人民委员会举行了南布朗(Nâm B’Lang火，又称诸热炉Chư R’luh火山)山景区国家级遗迹证书颁发仪式。南布朗火山景区地处克容诺县本船乡和南沱两个乡境内。

南布朗火山是刚被联合国教科文组织再次列入世界地质公园名录的得农地质公园的核心区，同时也是已形成克容诺火山系统的火山。2024年3月12日，文化体育旅游部签发决定，将南布朗火山景区列入国家级遗迹名录。

据组委会，南布朗火山海拔6000多米，火山口面积约为4公顷，整个火山的总面积约为160公顷。这个火山口形成了4个不同的洞穴系统。到目前为止，科学家们已探索出4个洞穴系统中的50个洞穴，这些洞穴具有丰富多样的分布特征和形成机制，洞口形态各异，并发现了大约7000年前的南布朗火山人类居住遗迹。

得农省人民委员会副主席孙氏玉幸在仪式上发表讲话时强调，南布朗火山是拥有稀有、特别价值的名胜，含有该省许多历史、文化和科学价值。今后该省将继续组团对该火山洞穴系统的地质价值、旅游发展潜力以及得农联合国教科文组织世界地质公园区的地质遗产价值进行考察和评估。从而，该省将同各旅游公司配合推出合理的旅游线路，从而推动当地经济社会可持续发展，助力保护遗产。（完）