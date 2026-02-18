得乐省注重埃地族同胞长屋保护与弘扬

得乐高原上的埃地族长屋早已超越了单纯的居住功能，成为独特的建筑象征，是母系文化精髓与紧密社区精神的重要载体。在城镇化和一体化进程不断加快的背景下，传统长屋的保护面临诸多挑战，但同时也为其价值的再发现、尤其是与社区旅游相结合的发展，创造了新的机遇。这被视为一条可持续的路径，使长屋得以“与时间共存”，并为当地居民创造稳定生计。

母系文化的象征与现实挑战

埃地族长屋建筑造型独特，形似独木舟，与中部高原的自然环境和原始森林和谐共生。房屋主要采用木材、竹子等天然材料建造，屋顶覆盖茅草。其显著特点是房屋可随家庭中女性成员成家而不断延长，体现了埃地族延续至今的母系社会特征。

得乐省博物馆馆长武氏凤指出，埃地族长屋不仅是居住空间，更是母系文化的象征，维系着家庭与村寨社区的纽带，因此有必要对这一独特建筑形态及其文化空间加以保护和弘扬。

据得乐省文化体育与旅游厅介绍，目前全省仍保存和修复约5600座传统长屋。然而，城镇化进程、生活方式变化以及传统建材成本上涨和日益短缺，使长屋的维护与新建面临诸多困难，不少长屋逐渐被现代砖混结构房屋所取代。

为应对这一现状，得乐省出台多项支持政策，推动传统长屋的保护与价值弘扬。实践表明，在不少村寨中，长屋保护与旅游发展相结合，不仅延续了社区生活空间，也成为吸引游客的重要文化亮点。

阿科东村：埃地族的“活态遗产”

位于邦美蜀市中心的阿科东（Akŏ Dhông）村，是少数民族文化保护与旅游发展相结合的典型代表。自2023年初被认定为社区旅游村以来，这里逐渐成为展示埃地族文化的“活博物馆”，其中保存完好的传统长屋尤为引人注目。

阿科东村村长赫外雅（H’Wit Byă）介绍，目前村内仍有近40座传统长屋，继续作为居民的生活空间。地方政府通过政策支持，帮助村民保护原有建筑和整体村寨景观。在严格保护建筑形态的前提下，鼓励将长屋纳入旅游服务链进行合理开发，不少家庭通过适度改造，为游客提供住宿、餐饮和文化体验服务，实现了遗产保护与生计发展的有机结合。

得乐省文化体育与旅游厅副厅长阮瑞方孝表示，得乐是多民族共居之地，拥有丰富多样的民族文化资源，埃地族、墨侬族等少数民族的史诗、语言、艺术、音乐、节庆和饮食文化，连同传统长屋建筑，共同构成吸引游客的重要因素。

保护埃地族传统长屋，不只是保存一座建筑，更是守护一个民族的生活方式、文化特质和优良风俗。以阿科东村为核心推进的社区旅游模式，证明了这一方向的可行性，使长屋成为充满生命力的文化遗产，为当地民众带来经济收益，也增强了民族认同感与自豪感。（完）