根据规划，中原集团正式启动中原传奇咖啡工厂项目建设，第一阶段投资总额为9890亿越盾，占地4.9公顷，烘干产能为每小时1000公斤。同时，为中原咖啡工厂扩建项目举行奠基仪式。该扩建项目占地2.5公顷，投资总额1500亿越盾，生咖啡豆加工能力为每小时18吨。



得乐省人民委员会副主席陶美在仪式上表示，此次开工和奠基的两个符合净零排放（Net Zero）标准的生态可持续项目，将与位于新安产业集群的集团烘焙工厂及原料仓储系统实现产业链联动，并与“咖啡城”、“Trung Nguyên Healing”、“M’Drắk Eden”等项目形成协同效应，构建“咖啡之都”项目集群，把得乐省打造成为全球生态、文化和咖啡旅游目的地。



得乐省人民委员会副主席陶美在仪式上发表讲话。图自越通社

陶美表示，两座工厂项目在得乐省开工和奠基，是该省招商引资工作取得成效的重要体现，也体现了行业龙头企业对得乐省发展咖啡深加工和精深加工产业链的信心。这将创造更多发展机遇，增加就业岗位，提高当地居民生活水平。该项目不仅是中原集团发展战略中的重要里程碑，也是推动越南罗布斯塔咖啡提升国际价值的重要项目。



为确保中原传奇咖啡工厂系统尽快建成投产并充分发挥效益，得乐省人民委员会要求项目投资方集中资源，按照承诺的进度推进项目建设，确保于2027年投入运营；同时主动评估用工需求，加强培训合作，优先招聘当地劳动力，进一步改善项目所在地居民生活水平。



得乐省人民委员会要求各厅局及有关单位主动了解投资方在项目实施过程中遇到的困难，及时研究并提出解决方案，确保项目建设进度不受影响；积极创造便利条件，高效办理项目建设过程中涉及的各项行政审批手续，全程支持项目实施，推动项目早日建成投运，为实现地方经济增长目标和将邦美蜀建设成为“世界咖啡之都”的发展目标作出重要贡献。



项目投资方代表表示，中原传奇咖啡工厂系统开工和奠基仪式是2026年得乐省规划发布暨投资促进会议框架内的重要活动。中原咖啡工厂按照符合净零排放标准的生态能源可持续工厂理念进行设计；与此同时，扩建项目建成后，将进一步提升中原传奇集团乃至得乐省咖啡产业的深加工和精深加工能力。



中原传奇咖啡工厂系统投入运营后，将有助于进一步确立邦美蜀罗布斯塔咖啡在世界咖啡产业中的地位，推动邦美蜀建设成为“世界最佳咖啡之都”，并为实现未来越南咖啡产业年产值达到200亿美元的目标作出积极贡献。（完）