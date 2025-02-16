在可持续减贫进程中，得乐省各地方不断开展生计援助计划，帮助贫困者尤其是少数民族同胞改善生活条件。在各级党委、政府的同步支持和人民自身的努力下，这些计划正在带来积极变化，为减贫作出了贡献，为各户家庭创造了美好的未来。

得乐省克容帕县亚休乡（Ea Hiu）党委书记武友楚称，多年来，该乡实施了生计援助、劳动力结构咨询、优惠贷款支持、职业培训和促进劳务输出等多项扶贫措施。凭借这些计划，该乡贫困率大幅下降，从 2020 年的 33.9% 降至2024 年底的 5.75%。

武友楚强调，今后亚休乡将集中提高人民生产能力，同时加大劳务输出力度，进一步减少贫困户数量。

得乐省克容帕县人民委员会副主席阮氏金莺强调，诸多贫困户和少数民族同胞都受益于2021-2025年多维贫困减少计划，生活逐步稳定，从而可持续脱贫。各地方政府还呼吁人民积极参加养殖、种植和生产等活动。

2021-2024年阶段，得乐省已拨款1.158多万亿越盾，用于实施可持续减贫的国家目标计划。全省共实施以饲养奶牛、山羊和造林等为主的303个扶贫模式。结果，全省贫困率从2021年的12.79％降至2024年底的6.38％。

得乐省劳动荣军与社会厅副厅长阿云香（Ayun H’Hương）强调，扶贫政策为该省经济社会发展，改变了农村和山区的面貌，逐步完善经济社会基础设施作出了重要贡献，日益满足生产生活的需求，贫困者的生活逐步改善。

今后，为有效实现扶贫目标和任务，得乐省将加强指导工作，促进各级部门的协调，积极交换信息和经验，扩展有效的模式。

到2025年，得乐省力争将全省贫困户比率降至3%以下，除了减贫外，该省为人民实现可持续发展奠定坚实经济基础。（完）