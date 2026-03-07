得乐省与全国携手全力打击IUU捕捞

得乐省近期开展了打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞专项行动，其中集中严管渔船，全面核查与捕捞、交易、加工活动相关的档案数据，本着"正视问题，而非应付"方针严厉处理违规行为，与全国一道，全力以赴解除欧盟委员会的"黄牌"警告。



在各渔港，渔船进出港的检查监督工作得到严格执行。渔船进港时必须记录产量，核对捕捞日志；出港时必须完成相关手续，安装航行监控设备。船主和渔民必须持有完整的档案。



渔民阮文德（富安坊）分享说，以前渔民对档案证件还比较疏忽，但现在已认识到其重要性，捕捞过程中始终开启航行监控设备。当失去通信联系时，立即向主管部门报告以获得支持。



得乐全省现有近2600艘渔船在国家数据库系统注册。其中，长度15米以上的全部渔船（680多艘）已按规定安装航行监控设备。该省还公布注销登记的渔船名单以服务管理和检查工作。自2024年至今，近650艘渔船被注销登记。各乡坊负责跟踪监督，坚决不让未达条件的渔船出海。



渔港的溯源工作被视为重要环节。自2024年以来，全部进出港渔船受到检查；超过700艘次渔船在电子追溯系统上办理进出港手续。渔获装卸量每天都有记录。



得乐省公安厅副厅长武维俊大校表示，公安厅与边防部队协调检查处理IUU行为，特别是严管远洋捕捞渔船。



预计2026年3月，欧盟委员会检查团将赴越开展第五次IUU捕捞检查，这是决定能否解除"黄牌"警告的关键一次。



得乐省水产与海岛分局局长陶光明肯定，在政府的有力指导下，打击IUU工作取得了积极转变。渔民认识不断改善，地方有效管控渔船，严处违规行为。



得乐省按照"正视问题，而非应付"方针实施打击IUU捕捞，将传统渔业管理转向现代化，全力与全国一道，为越南渔业解除"黄牌"警告贡献力量。（完）