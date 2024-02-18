彰显胡志明市在地区旅游业中的地位

2023年，越南旅游业取得的成果超出预期。据越南国家旅游局的报告，2023年，越南接待国际游客超过1260万人次，远超年初设定的800万人次的目标，国内游客超过1.08亿人次， 旅游总收入达678.3万亿越盾（折合人民币2055.45亿元）。这些成就离不开胡志明市和东南部各省旅游业的重要贡献。

2023年胡志明市接待国际游客500万人次，占全国国际游客总数的40%；国内游客达到3500万人次，占全国游客总数的32%，这些成果彰显了胡志明市在全国旅游复苏和发展中的重要作用。

胡志明市与周边诸多省市旅游业密切联系，因此该市旅游业的强劲发展，对东南部省份乃至全国旅游业发展具有重要带动作用。近年来，胡志明市连续荣获“亚洲领先商务旅游目的地”、“亚洲最佳节庆活动目的地”等国际奖项，进入2023年最受欢迎旅游目的地前100名，这些成果为地区旅游业发展产生了积极影响。

越南国家旅游局局长阮重庆表示，胡志明市要严格遵守党、国会、政府和文体旅游部、越南国家旅游局的决议、指示和战略计划，促进旅游业快速复苏和发展。此外，采取有力措施，为旅游企业、旅行社和业内劳动人员创造便利条件；加强旅游促销活动，吸引国际游客，努力塑造“特色产品、优质服务、方便快捷；竞争价格、环保卫生；安全、文明、友善目的地”的胡志明市形象。

今后，胡志明市旅游业应充分挖掘本市旅游潜力与优势，开发具有特色的新旅游产品和服务。当前的任务是发展与数字化转型、绿色转型、循环经济相结合的智慧旅游生态系统，加强服务基础设施对接，提高游客体验，延长游客居留时间。

阮重庆局长强调，胡志明市应凝心聚力，在促进南部以东地区旅游业发展和加强九龙江三角洲与全国其他地方和区域旅游合作发挥核心引领作用。

这也是胡志明市旅游业2024年的重点任务之一。2024年，该市将大力促进与6个区域和46个省市的旅游合作，打造跨区域旅游产品，利用3D/360技术来宣传推广各地旅游目的地，建立胡志明市与各省市旅游合作电子平台，更新跨区域旅游活动和产品。

2024年，越南旅游业提出接待国际游客1800万人次、国内游客1.1亿人次、旅游收入850万亿越盾等目标。这是一项具有挑战性的任务。为实现该任务，胡志明市必须努力巩固和发扬成果，狠抓落实既定方案，不断取得新成果、创造新突破，促进全市旅游业快速可持续发展。（完）