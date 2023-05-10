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强调东盟在新形势下的地位
决心朝着更可持续方向恢复和发展经济
本次峰会是在全球经济正面临诸多困难，部分地区出现较大波动导致全球正面临能源不安全、粮食不安全、通货膨胀和经济衰退等严重危机。这些因素对仍严重依赖外部因素的东盟经济产生强烈影响。 因此，经济复苏与发展成为东盟各层级会议的焦点，也是东盟各国领导人与伙伴国历年来不断讨论交流的重要议题。 在这次东盟峰会上，东盟各国深刻意识到从每个国家到整个区域协调行动的必要性。
预计第 42 届东盟峰会将批准多项重要文件，涵盖东盟共同体的政治-安全、经济、文化-社会等三大支柱。这些文件紧紧围绕东盟今年提出的优先事项，即金融稳定、能源安全、促进地区经济复苏和增长。除了经济、发展数字经济、应对气候变化等议程外，峰会还讨论了东盟的印太愿景，其中包括经济合作、航行、互联互通、可持续发展目标等内容。
维护东盟的中心地位
增长是2023年东盟轮值主席印度尼西亚关注的目标之一。 印度尼西亚决心推动东南亚发展成为本地区乃至世界的经济增长中心。 通过2023年的优先目标，印尼带领其他成员国进一步加强东盟在应对挑战中的核心作用，同时使东盟成为本地区乃至全球的增长中心。
事实上，东盟正吸引越来越多外部伙伴的关注、希望升级关系并参与东盟主导的机制。东盟在亚太地区和世界的地位不断提升。 目前东盟被认为是仅次于欧盟 (EU) 的世界第二成功的区域组织。目前，除了东盟秘书处外，96个东盟以外的国家也派遣了驻东盟大使。东盟与11个国家建立了伙伴关系，其中2个是全面战略伙伴关系，8个是战略伙伴关系。
通过促进对话，建立互信，努力构建开放、透明、包容和基于法律的地区架构、营造和平、稳定与发展的环境，东盟在过去 56 年（1967-2023 年）取得了许多成功。 东盟在地区和国际舞台上的形象和地位日益提升，其作用和话语权不断扩大，这得益于东盟的平衡切入方式和独特做法，尤其是团结一致和有效应对时代的所有困难和挑战。（来源：越南之声广播电台）