强大经济集团塑造新地位

越共中央政治局于2025年5月颁布的关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南经济中运营企业数量达到200万家，其中至少有20家大型企业参与全球价值链的目标。

随后，越共中央政治局于2026年1月颁布关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议，提出到2030年力争有50家国有企业跻身东南亚500强企业之列，有1至3家国有企业进入全球500强企业等的目标。

与此同时，越南还将建设一批实力雄厚、规模较大、技术现代化、具备区域及国际竞争力的经济集团和国有企业，发挥先锋和引领作用，带动国内企业深度参与全球部分生产与供应链，特别是在国民经济关键和战略领域。

实际上，在革新开放40年（1986—2026）后，据窦英俊介绍，越南已在多个领域涌现出大型经济集团。例如，在制造工业领域，THACO（长海集团）已在广南省建立起东南亚规模最大的汽车与机械制造生态系统之一。

VinFast则是一个尤其引人注目的案例。作为越南首家电动车制造商，该企业在海防建设大型工厂，在纳斯达克上市，并已在北美、欧洲和东南亚等多个国际市场销售汽车。

此外，和发集团从一家小型家具作坊发展成为东南亚领先钢铁生产商，年产钢铁数百万吨，并在多个出口市场直接与国际钢铁集团竞争。

在科技领域，FPT 已成为地区最大的信息技术企业之一，业务覆盖数十个国家，为多家跨国集团提供数字化转型服务。在消费品领域，Vinamilk已打造出覆盖50多个国家的越南乳业品牌，其牧场和工厂均达到国际标准。Masan Group则构建起涵盖食品、饮料到零售业的消费生态系统，每天服务数千万消费者。

这些企业证明，越南民营企业完全有能力打造具备区域竞争力的国家品牌。

在基础设施与房地产领域，Vingroup 实施了越南民营企业史上前所未有的大型项目，涵盖城市开发、医院、学校以及电动车制造等领域。Sun Group、BRG Group 等多个集团也向旅游、度假区和机场基础设施投资数十亿美元，推动多个经济区域面貌发生改变。

统计数据显示，截至2025年底，越南共有近110万家企业活跃于多个领域。但据窦英俊评价，越南企业“数量多但实力不强，覆盖面广但深度不足”。

与此同时，中央战略政策委员会副主任阮德显表示，长期以来，大多数企业仍依赖资本扩张，而要实现2045年成为现代工业化国家的目标，越南必须拥有专注于工业领域的大型经济集团。

经济专家陈廷天也持相同观点。他认为，许多国家的发展经验表明，要成为经济强国，就必须拥有足够强大的经济集团来引领经济发展，而这些集团必须具备全球竞争力。这些企业不仅需要具备抵御全球经济波动的能力，还应成为经济增长最重要的动力之一。

越南企业本身起步较晚、规模较小、实力较弱，如果发展空间继续受限，将难以成长为具有引领能力的大型企业。因此，陈廷天认为，越南需要改变支持企业的方式。过去那种“大水漫灌”式扶持，犹如“撒谷子喂麻雀”，往往只能催生小企业，难以形成大型集团。进入新阶段后，政策应转向重点扶持，集中资源支持具备引领能力、能够带动整个产业链发展的企业。

谈及工业发展方向时，陈廷天强调，要成为强国，就必须掌握核心技术。然而，对于优先发展的工业领域和具体发展路径，仍需经过慎重计算，以更加理性、聚焦重点的方式推进。

谈到国际经验时，河内国家大学经济大学专家讲师阮景强表示，日本曾因选择正确战略产业并长期坚持投资而实现腾飞；韩国则培育出三星和现代等龙头集团，从而带动整个工业生态系统发展；中国则依托庞大市场规模，并结合强有力政策，发展大型产业集群，逐步掌握价值链。

可以说，关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议和关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议，正在为越南企业发展壮大构建较为完整的政策框架。机遇已经出现，基础已经奠定，剩下的问题在于执行能力以及对发展道路的坚定坚持。

如果能够把握好这一阶段，未来10年或将成为越南形成一批具有区域影响力经济集团的重要时期，并逐步确立其在全球工业价值链中的地位，推动实现越南经济“奋发图强”的目标。（完）