强化旅游人才队伍建设

数字技能与绿色思维的短板

技术的迅猛发展以及应对气候变化的要求，促使旅游消费趋势发生转变。游客日益关注数字体验、行程的便捷度以及目的地与环境的友好程度。因此，数字化转型与绿色转型被确定为必然趋势，同时也是推动越南旅游业快速、可持续发展的两大战略支柱。

如果说数字化转型通过数据和数字平台影响企业、目的地与游客之间的互动方式，从而从根本上改变运营、管理模式及个性化体验，那么绿色转型则要求按照节约资源、减少排放、尊重环境与本土文化的方向发展旅游。

然而，实际上，“双重转型”的要求与旅游从业人员的实际能力之间仍存在巨大差距。尽管人力资源对有责任感旅游的认知以及获取技术的能力有了积极转变，但对数字化转型与绿色转型的适应程度依然有限。与此同时，各教育机构的培训课程创新滞后，尚未满足劳动力市场的实际需求。

河内国家大学下属人文与社会科学大学范红龙副教授表示，目前循环经济、塑料废弃物处理、产品生命周期评估、碳足迹管理以及智慧旅游管理系统运营等与“双重转型”相关的核心内容，在各高等院校中几乎缺位，或仅具模糊的实验性质。其后果是，旅游企业在招聘后不得不耗费大量的时间和成本对员工进行二次培训。这一现状迫切要求对培训课程进行结构性重组，以满足整个行业“双重转型”的要求。

新形势下促进培训创新

数字化转型与绿色转型存在着相互促进的关系，数字工具助力测量与环境管理；而绿色导向则促使技术服务于可持续发展目标。因此，旅游人力资源培训需将两者融入统一的能力框架中，把技术技能与环境保护责任及文明举止紧密结合起来。

越南国家旅游局局长阮重庆强调，各培训院校须更新课程，紧密结合“双重转型”，将数字技能（人工智能、数据分析）与绿色旅游知识打造成为核心必修课，同时加强科学研究并深化与企业的产学研合作。

从实践出发，水利大学的阮思良博士提出完善配套的人力资源政策：实现集成能力框架规范，对现有劳动力开展数字与绿色技能培训，并吸引旅游科技人才。此外，还需提升讲师能力，推动国际合作，以助力越南人力资源融入全球。

可以看出，一切数字化转型与绿色转型的行动都必须从人力开始。因此，对人力资源质量的投资，正是提升越南旅游业适应能力与竞争力的关键解决方案。（完）