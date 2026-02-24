2月24日上午越共中央驻地，越共中央总书记苏林主持召开中央书记处会议，对落实关于部署书记处关于2026年丙午年春节工作的第55号指示的一些突出情况报告提出意见。



越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀一同参加。



据会上的报告，在落实越共中央书记处第55号指示过程中，政治局、书记处和政府主动及早指导2026年丙午年春节筹备工作，并经常进行督导。中央各部委及各级党委、政府同步、全面、周到地开展各项筹备和组织活动，确保人民群众在喜悦、温馨、安全、节约的精神下共度春节。



苏林总书记在会上发表总结发言时，表彰了各级党委、党组织、政府、祖国阵线、武装力量以及全体干部、公职人员和劳动者的责任精神。他们严格执行了中央书记处的指示，确保人民度过了一个愉快、温馨、充满情义且安全有序的春节，为步入新的一年营造了良好的氛围。



然而，未来的任务依然十分艰巨。苏林总书记要求整个政治体系必须立即投入工作，迅速恢复各项活动的正常节奏，避免延误工期。



越共中央总书记苏林主持召开中央书记处会议。图自越通社

各级党委、政府必须从年初开始就认真开展工作，强化年后工作纪律，力促干部收心归位，绝不让“正月是玩乐月”的心理在政治体系中存在。各机关、单位和地方的首长必须发挥表率作用，做到言行一致，营造年初抓紧、负责的工作氛围；若出现工作停滞、解决人民和企业诉求缓慢的情况，首长须承担直接责任。



关于 2026 年第一季度任务，苏林总书记建议：必须完成在全党范围内贯彻落实并补充部署越共十四大决议的行动计划；办好将于3月15日举行的第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举；此外，做好各项内容准备工作，确保十四届二中全会成功召开，并完善各项程序内容，以成功举行第十六届国会的首次会议。



苏林总书记强调，必须加大经济社会指标的实施力度，着力纾解生产经营瓶颈，推动公共投资及公共资金拨付，挖掘增长动力源泉。同时，要牢牢掌握春节后的劳动力市场及就业情况，及时处理突发问题，力争圆满完成2026年各项目标任务。（完）