弘扬越南各民族优秀传统文化

4月18日晚，2026年“越南各民族文化日”活动在庆和省东海坊4·16广场拉开帷幕。



庆和省文化体育与旅游厅副厅长黎文华表示，庆和是山林与海洋交融之地，多个民族在此共同生活，传承并弘扬着独特的传统文化。“越南各民族文化日”不仅是保护和传承各民族文化瑰宝的契机，也是各民族交往交流、学习、增进相互了解与团结的空间。这有助于巩固民族大团结，为地方稳定与可持续发展奠定重要基础。

拉格莱族传统服装秀。图自越通社

多年来，庆和省始终重视民族文化的保护与弘扬工作，并将其与经济社会发展相结合。许多关于文化遗产保护、社区旅游发展、提升少数民族物质与精神生活的项目和计划得到有效实施，为维护民族特色、推动地方经济社会发展作出了贡献。

开幕式后，组委会举行了精彩的文艺演出，汇聚近200名艺人和演员，呈现了占族、拉格莱族、京族等民族的歌舞和乐器表演。此外，服饰展演活动也在此期间举行，吸引65人参加，展示了京族、占族、拉格莱族、埃地族、岱依族等民族的日常、传统、节日及婚庆服饰。

占族一个文艺演出节目。图自越通社

2026年“越南各民族文化日”活动于4月16日至19日在庆和省举行，包含多项文化体育活动，为各民族同胞交流、展示才华提供了平台。该活动同时传播了各民族优秀文化，提升在融入与发展时期保护和弘扬遗产的意识。这是庆祝越共十四大、第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举成功召开的切实活动，同时也是贯彻落实中央政治局关于新时期越南文化发展的第80-NQ/TW号决议，纪念庆和省解放51周年和南方解放、国家统一51周年的活动之一。（完）