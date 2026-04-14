越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问前夕，在《人民日报》上发表了题为《弘扬越中传统友谊——在新发展阶段提升战略对接水平》的署名文章。全文如下：

弘扬越中传统友谊——在新发展阶段提升战略对接水平

越共中央总书记、国家主席 苏林

应中共中央总书记、中国国家主席习近平同志的邀请，我将率领越南高级代表团于4月14日至17日对中国进行国事访问。这是我在第十六届国会选举担任国家主席后的首次国事访问。我在此传达越南党、国家和人民对中国党、国家和人民的真诚感情、高度重视与优先考量，以及我们的愿望，即希望双方继承和发扬传统友谊，提升战略对接水平，共同擘画新时代越中关系的新发展愿景。

越中是山水相连、文化相同的邻邦。两国关系在漫长的历史交往中历经风雨，愈加深厚。在邻国关系中，最具持久意义的是懂得从战略高度和长远眼光看待双边关系；懂得珍视历代前人精心培育的宝贵成果；懂得将两国人民的根本和长远利益放在首位。这也是越南看待和发展对华关系的方式。

1960年，胡志明主席在北京会见毛泽东主席。图自越通社

在过去一百多年里，越南革命与中国革命紧密相连。1925年，在中国广州，越南人民敬爱的领袖阮爱国创建了越南青年革命同志会，为越南共产党的成立作了政治、思想和组织上的准备。该会在中国广州市文明路设立总部以及《青年报》的诞生，已成为越南革命历史中不可分割的重要地标和里程碑。1941年初，领袖阮爱国从广西回到高平省北坡，直接领导越南革命，为越南人民争取民族独立的事业开启了具有决定性意义的转折。

越中友谊是由胡志明主席、毛泽东主席、周恩来总理等双方老一辈领导人亲手缔造以及两国多代共产党人和人民精心培育的。在民族解放斗争时期，双方相互给予了宝贵的支持和帮助。进入国家建设阶段，两国又共同坚持选择符合自身条件的发展道路，同时进行改革、创新、开放和国际一体化，并取得了具有历史意义的成就。越南始终铭记并珍视中国党、政府和人民在困难时期给予越南的支持。

2026年标志着两国建交76周年。在这段历程中，越中关系经历起伏考验，但友好与合作仍是主流。历史实践表明，两国良好、持久的关系符合越中两国人民的切实利益，有利于地区的和平与发展。

1955年6月，胡志明主席和越南政府代表团对中国进行正式访问，中国政府和人民热烈欢迎。图自越通社

本着这一重要认识，越中关系始终得到两党两国的关心培育。在坚持独立、自主、自强、多边化、多样化的总体对外路线中，越南党和国家始终将发展与中国的关系确定为一贯主张、客观要求、战略选择和首要优先。中国党、国家也将越南确定为周边外交的优先方向，并在中国总体外交路线中占有重要地位。这不仅是历史的传承，更是源于两国根本、长远的利益，符合两国人民的愿望和新时期维护和平稳定环境以某发展的要求。

在睦邻友好、相互尊重和平等合作的关系基础上，多年来，双方最高领导人及时作出了正确的决策，从确定“十六字”方针、“四好”精神，到建立全面战略合作伙伴关系，构建具有战略意义的越中命运共同体，并推动两国关系朝着“六个更”方向发展。重要的不仅在于这些新理念，更在于双方共同确认需要从战略高度和长远视角看待和发展越中关系，视对方的发展为自己的发展机遇。

本着这些共识，两党两国高层交往更加频繁，党际、政府、国会/人大、祖国阵线/政协等所有渠道的合作机制得到更加同步的推进。上个月，两国成功举办了首次外交、国防、公安“3+3”部长级战略对话，这是两国战略对接合作的新进展，彰显双边关系正朝着更加深入、更加务实的方向发展。

2026年3月17日，越南政府副总理裴青山和中国外交部长王毅在河内共同主持召开越中双边合作指导委员会第十七次会议。图自越通社

尽管国际形势十分复杂演变，双边经贸投资合作不断发展。2025年，双边贸易额实现了令人印象深刻的两位数增长；越南保持了中国在东盟国家中最大贸易伙伴的地位，也是中国全球第四大贸易伙伴；中国是越南最大贸易伙伴和第二大出口市场。供应链、物流、基础设施、科技、数字经济、绿色经济等领域的合作对接进展迅速。双方决心推进铁路合作对接，越南北部地区的三个标准轨铁路项目得到双方积极推动，取得了积极突破。

民间交流继续更加深入发展，为双边关系奠定了越来越坚实的社会基础。2025越中人文交流年通过丰富多彩的活动展开；青年、学者、地方和文化交流项目得到加强。由中共中央总书记、国家主席习近平同志和我于2025年4月共同启动的“越南青年赴华红色研学之旅”项目已积极开展，吸引了广大青年参与。通过这此活动，帮助两国年轻一代更好地了解彼此，更深刻地认识到友谊传统，更深刻地认识到他们肩负的使命，即追随前辈的脚步，成为志同道合的力量，继续发展越中关系。

为了越中关系取得像今天这样全面、实质的成果，最重要的因素是两党两国高层领导人之间的真诚、信任和相互理解；两国各部委、地方、企业界和人民之间的携手、积极参与、大力支持和持续努力。越南党、国家和人民非常珍视习近平总书记、国家主席对越中关系每一步发展的友好情谊和心血。

两国成功举办首次外交、国防、公安“3+3”部长级战略对话。图自越通社

世界正在经历着十分深刻的时代性变革，既带来重大机遇，也带来重大挑战。越南进入了落实十四大决议、实现两个一百年战略目标的阶段。越南政治局第57-NQ/TW号决议也确定发展科技、创新创造和数字化转型是首要的重大突破，是快速可持续发展的主要动力。对中国而言，2026年是实施第十五个五年规划的开端，重点是高质量发展、科技自立自强、绿色转型和更高水平的开放。

正是基于时代的新要求和各自国家的发展新任务，我认为双方需要共同集中做好四件大事。

首先，需要继续巩固越中关系日益稳固的政治基础。两党两国最高领导人的战略引领对双边关系的稳定健康发展具有决定性作用。因此，需要继续定期保持高层交往，加强战略分享，发挥好现有机制的作用，同时更有效地开展党、政府、国会/人大、祖国阵线/政协以及各行业、各级别等所有渠道的合作。战略互信越深，就越有条件扩大实质性合作，更好地处理实践中出现的问题。

2025年4月15日，越共中央总书记苏林、越南国家主席梁强与中共中央总书记、中国国家主席习近平及代表团共同主持了“青年红色研学之旅”启动仪式。图自越通社

第二，需要在务实合作中实现更强有力的转变，以具体成果为衡量标准。今后，两国合作需要从“扩规模”加快转向“提质量”；从扩大贸易往来转向发展战略、经济走廊、生产链、供应链及战略基础设施的更深层次对接。越南希望同中国加快推进铁路、高速公路互联互通项目以及边境贸易基础设施（物流、智慧口岸等）建设；推动贸易朝着更加平衡、健康和可持续的方向发展；为中国对越投资更多投向越南优先领域和中国具有优势的领域创造有利条件。

科技、创新和数字化转型需要成为越中关系的新亮点。越南正将这一领域置于国家发展战略的中心位置；中国也正在大力推进高质量发展、科技自立自强和新质生产力发展。加强这一领域合作既具有推动经济发展的重要意义，也对提升各国自主发展能力具有战略意义。

2025年4月14日，越共中央总书记苏林主持仪式，欢迎中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平对越南进行国事访问。图自越通社

第三，需要进一步夯实两国关系的社会基础。两国关系只有在人民心中，特别是在青年一代中得到滋养和培育，才能真正持久稳固。因此，要继续发挥2025年越中人文交流年的成果；在2026-2027年旅游发展与合作中实现真正突破，进一步扩大青年、教育、旅游、文化、新闻、地方等领域的交流合作；更加有效挖掘两国革命历史的“红色地标”，用于开展传统教育并增进相互了解。我期待今后有越来越多两国大学生、青年科学家、青年企业家通过学习、科研、创业和实践交流等项目相互往来，因为正是他们将续写21世纪越中关系的新篇章。

第四，在扩大合作的同时，双方需要继续维护和平稳定的环境，妥善管控分歧，妥善处理遗留问题。在两国邻国关系中，良好关系的价值不仅体现在合作顺利推进的领域，更体现在双方以对话、克制、相互尊重以及对两国关系大局负责任的态度共同处理分歧的能力。越南愿同中国坚持在高层共识、国际法以及各自正当合法权益的基础上，通过和平方式解决分歧；同时加强在多边机制中的协调配合，为维护地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。

越中企业在国际能源展览会框架下签署合作备忘录。图自越通社

越南正步入一个充满决心和抱负的新发展阶段。我们深知，要实现快速、可持续发展，必须维护和平稳定的环境；要成功实现2030年和2045年的发展目标，就必须在坚持独立自主的基础上，最大限度发挥内生动力，同时积极拓展高效的国际合作。在这一总体战略布局中，对华关系始终被越南确定为优先方向。这源于地理相近、历史相连、文化相通、发展利益日益深度交融，以及两国对地区和平、稳定与繁荣所肩负的共同责任。

我相信，在以习近平同志为核心的中国共产党的坚强领导下，中国人民将继续成功实施国民经济和社会发展第十五个五年规划，在推进中国式现代化进程中不断取得新的更大成就。越南始终将中国稳定、持续、高质量的发展视为地区和平、合作与发展的重要因素，同时也是包括越南在内周边国家的重要机遇。

我也相信，在两国老一辈领导人精心培育的友好基础上，在两国高层所达成的共识基础上，在各级、各部门、各地区的共同努力以及两国人民的积极参与下，越中关系必将持续稳定、健康、长期发展，为两党、两国和两国人民带来更多实实在在的利益，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出更加积极的贡献。我此次访华正是本着这样的精神、怀着这样的期待，并愿同中国领导同志一道，继续为两国开辟新的发展空间，提升未来两国战略对接水平。（完）