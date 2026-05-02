弘扬佛教价值 促进全球和平与合作

据越通社驻纽约记者报道，与会代表强调了卫塞节——纪念佛陀一生中三大重要事件（诞生、成道、涅槃）——作为弘扬佛教普世价值契机的重要意义。发言代表们高度赞扬了佛教遗产作为“文明桥梁”的作用，助力推动对话、增进了解、团结各国共同应对全球性挑战。保护遗产、连接朝圣地点、学术交流和文化合作等倡议被视为加强民间交流、巩固持久和平基础的有效渠道。



越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在座谈会上发言时强调，佛教遗产不仅具有精神价值，还为各国行为方式、特别是在世界仍面临冲突、分裂和信任衰退的背景下，提供了切实可行的思路。大使指出，和平、慈悲、相互依存等佛教核心价值观持续展现出持久的生命力，有助于推动合作、减少对抗并将人类置于一切行动的中心。



杜雄越大使说，佛教已与越南建国卫国的历史紧密相连、深度融合，成为民族文化和精神生活的深刻组成部分，为巩固团结、推动包容性发展作出了贡献。



杜雄越大使回顾了越南于2025年在胡志明市成功承办联合国卫塞节大典，汇聚了众多国际僧侣和佛子。在此次活动中，从印度恭迎佛舍利至越南，已成为文化交流、民族友谊与团结的生动象征。



在活动框架内，越南代表团还向与会代表播放了关于2025年越南联合国卫塞节大典盛况的视频短片，从而传播了一个与民族紧密相连、同行并积极为和平、合作与可持续发展作出贡献的越南佛教社群的生动形象。（完）