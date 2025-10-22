开拓越南与保加利亚新的合作空间

自1950年建交以来，越南与保加利亚的友好合作关系持续发展，在国际论坛上一直相互支持。尤为突出的是，双方经贸投资合作保持增长势头，并拓展至科技、生物技术、农业、信息技术、数字化转型、人工智能及绿色能源等新兴领域。越共中央总书记苏林对保加利亚进行的国事访问，有望开启新的合作机遇，助力加强保加利亚与东盟、越南与欧盟之间的对接。



优势互补的合作关系



保加利亚是最早与越南建立外交关系的国家之一。双方保持各级代表团互访，并在联合国、东盟-欧盟、各国议会联盟等多边框架内开展有效合作。



在经贸和投资合作方面，双方的合作继续保持良好发展势头，并已在其他领域展开合作，如成立科技合作委员会，重点聚焦生物技术、农业、信息与通信技术、数字化转型、人工智能以及绿色能源等领域。



据越南工贸部数据显示，2024年越保双边进出口总额达2.63亿美元，较2023年增长24.4%；其中越南对保出口额为1.87亿美元，增幅达32.2%。但这一规模仅占保加利亚进口总额的0.49%，与双方合作潜力仍不相称。2025年前9个月，两国贸易额约达1.65亿美元，较2024年同期下降17%。



越南工贸部长阮鸿延强调，越南是开放型经济体，位居全球40大经济体之列，人口逾1亿且劳动年龄人口占比达65%。越南亟需在科研、创新及人力资源培训领域开展国际合作。因此，保加利亚企业可借助越南平台，通过各项自由贸易协定（FTA）进军东盟市场及合作伙伴网络。



阮鸿延同时希望保加利亚政府为越南企业在保投资创造便利条件，特别是在科技、电动汽车、乳制品及农产品食品加工等领域。



保加利亚经济与工业部副部长尼古莱·帕夫洛夫（Nikolay Pavlov）重申，保加利亚始终将越南视为重要合作伙伴，愿为越南企业提供特殊优惠与便利条件。他重点强调了劳务、农业、高科技及能源领域的合作潜力。



合作空间广阔



多家保加利亚企业期待在越南的高科技、化工、医药、汽车、航空、气候变化应对基础设施及食品加工领域投资。保加利亚在高科技、云数据、网络安全等领域具备优势。这与越南的投资吸引方向高度契合。保加利亚希望推动与越南在经贸投资领域的合作，为越南商品进入欧洲市场创造条件。

阮鸿延提议两国强化农业、药品、化工领域合作，并拓展至材料工业、可再生能源、绿色技术及数字经济领域。他相信，凭借《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）与《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA）带来的制度红利，加之两国政府与企业界的共同努力，越保经贸投资关系将持续蓬勃发展。



越南工贸部贸易促进局局长武伯富表示，该部已通过与保加利亚工商会（BCCI）及保加利亚中小型企业促进局签署两项合作备忘录，大力推进与欧盟（含保加利亚）的贸易投资促进活动。越南始终愿协同组织专项活动，支持两国企业开展对接、信息共享及参与贸易促进盛会。



工贸部指出，越南正持续完善竞争法律框架，营造透明平等的营商环境，从而推动创新、提升产品服务质量、保障消费者权益。越南将加强与保加利亚竞争管理机关的合作，促进信息经验交流，共建健康竞争环境。随着工业和贸易政策日益开放透明且符合国际承诺，越南承诺继续为保加利亚投资者在越开展高效生产经营活动提供便利条件。（完）