开拓越南与中国香港间经贸合作商机

重要合作伙伴

据业内专家评估，多年来，越南与中国香港的贸易投资合作发展良好。值得注意的是，中国香港通过“一带一路”、“粤港澳大湾区”倡议成为中国与地区和世界投资、贸易、金融、物流对接协作的门户。这是推动双方以及东盟国家与东亚和世界经济关系发展的重要因素。越南企业在中国香港的经营投资合作商机非常大。

越南工贸部亚非市场司援引越南海关的统计数据指出，多年来，中国香港一向是越南的重要贸易和投资伙伴。2023年，越南与中国香港进出口总额达112亿美元，同比下降12.5%。值得一提的是，香港是越南第十一大贸易伙伴和第六大出口市场。

2024年上半年，越南与香港进出口总额达66亿美元，同比增长27%。其中，越南对香港的出口额60亿美元，同比增长41.7%；进口额为5.63亿美元，下降39.8%。

香港经济贸易办事处(HKETO)处长冯浩然（Owin Fung）强调，中国香港是有意开拓海外业务的越南等各国企业值得信赖的潜在合作伙伴。因为香港不仅带来稳定的营商环境，还可帮助越南进军包括粤港澳大湾区的9座城市在内的其他潜在市场。

另一方面，中国香港也放宽了越南人才签证，开放越南人才来港就业的签证政策，并放宽越南人商务和旅游“一签多行”来港的申请门槛。这是越南企业了解中国香港市场潜力以及利用中国香港国际中心的优势。

冯浩然强调，“越南与香港完全可以共同努力，将不可能变为可能，打造双方合作‘跳板’。”

发展空间广阔

中国香港金桥铝材集团有限公司（Kam Kiu）董事长Harley Lei日前在南定省投资促进会上透露，该集团需要使用12-20公顷土地建设铝配件生产厂，投资总额预计超过1亿美元。经考察越南多个省市之后，该集团决定到2025年5月完成该厂房建设并投入运营。

越南工贸部强调，中国香港内地90%的消费产品都是进口的。对于越南乃至各出口国的商品来说这是一个潜在市场。内地90%的消费产品都是进口的。对于越南乃至各出口国的商品来说这是一个潜在市场。

越南竹藤编制品、陶瓷、大米等许多日用品在中国香港备受欢迎，因此越南企业可通过参加中国香港展销会进军这一市场等。（完）