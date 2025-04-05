建设部：老街-河内-海防铁路线是越南第二大运输走廊

越南建设部铁路项目管理委员会副主任阮庆松表示，老街—河内—海防铁路建设投资项目将成为越南第二大客货运输走廊，仅次于北南经济走廊。



为确保项目建成后运营开发工作的人力资源，阮庆松表示，在项目预可行性研究报告编制过程中，咨询公司就针对国家管理机构、项目管理单位、运营开发单位、培训机构和研究单位等5个主体提出了按照3种培训类型（国内培训、国外培训和国内外联合培训等）和4个资格等级（技术工人、工程师、硕士和博士）的人力资源培训方案。



另一方面，可行性研究报告还计划利用项目预算开展包括2431人左右的人力资源培训与开发项目。下一步，铁路项目管理委员会将继续研究，确定具体的人力数量、费用、培训方案和方式，确保有足够的人力资源来支持项目的运营开发。



此外，阮庆松还强调，在选择国际承包商的过程中，必须要求承包商优先使用国内能够生产和提供的产品、货物和服务；承包商还要承诺为越方合作伙伴进行技术转让和培训人力资源，使其能够做好管理、运营、开发与维修工作，并逐步掌握技术。

按照运输需求的预测，老街—河内—海防铁路全线预计设立车站18座（火车站3座、混合站15座）。此外，为开展技术操作，预计将设立13个技术作业站，以服务列车的运行。



此外，新建的老街—河内—海防铁路路线的目的是连接于海防国际港口并与中国开展联运活动，以实施“一带一路”倡议和“两廊一带”框架内的互联互通合作计划，满足优质、快捷、方便、安全、低碳的运输需求。



目前，铁路项目管理委员会正在制定老街—河内—海防铁路建设投资项目可行性研究报告。预计，该报告将于2025年第三季度获批，而老街—河内—海防铁路建设投资项目将于2025年底完成技术设计，选择承包商并开工启动。（完）