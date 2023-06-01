建设越南与中国云南农水产品供应链

越南农业与农村发展部代表表示，5月31日，由陈青南副部长率领的农业与农村发展部代表团出席越南与中国云南省农林水产贸易对接会。

云南省农业农村厅副厅长刘巧泉表示，云南与越南接壤，地缘相近、人缘相亲、文缘相通，双方农业合作由来已久，且保持着良好的合作势头，在双边合作中占有重要的位置。他提议进一步扩大双方农业农村部门的互访交流，寻找更多的互利合作契合点；加强农业科技交流合作，继续推动在农业管理与技术人员培训、农业科技示范、良种推广、跨境动植物疫病联防联控等方面的合作；扩大农业贸易和投资合作，鼓励更多企业参与对方的农业发展。

越南农业与农村发展部副部长陈青南表示，云南与越南边境省份具备优势互补的因素，建议双方继续努力寻找建立供应链的解决方案。陈青南同时提议成立越南与云南省农产品企业协会。

随着农产品供应链价值的提升，陈青南表示，越南政府正在推进冷链物流设施建设。 许多企业都想参与该领域投资，其是创造稳定、可持续和优质货源基础。 此外，越南还建立了许多牲畜无疫区。

此前，5月30日，越南农业与农村发展部代表团与中国广西壮族自治区和南宁海关就促进两地农产品和水产品进出口合作进行了会谈。（完）