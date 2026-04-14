建设数字国会并完善科技体制

阮鸿延在会上发表总结讲话时表示，指导委员会一致同意向国会党委常务委员会和国会常务委员会提出指导委员会的健全方案，明确了2026年的任务和权限并对各成员作具体分工。

越南国会副主席、国会发展科技、创新和数字化转型指导委员会主任阮鸿延发表讲话。图自越南社会主义共和国国会门户网站

据指导委员会工作组组长、国会科学技术与环境委员会副主任陈文凯作的简要报告，该工作组已出色完成2025年被赋予的任务，其中，一项显著成就是为起早与颁布关于落实第57-NQ/TW号决议的重要文件提出参谋意见。数字化转型领域的“数字扫盲——数字国会”运动被评估为一大亮点。截至2026年2月底，4826名代表、干部及公知无人员参加数字平台的课程，其中4000多名学员已完成全部课程，占比超过64%，超额完成既定目标。此外，关于数字技能及人工智能（AI）应用的框架文件集也已获批并同步实施。

会议场景。图自越南社会主义共和国国会门户网站

会上，工作组对关于新任期指导委员会健全决议草案、关于指导委员会和工作组的任务、权力和工作制度的决议草案、任务分配通知草案以及2026年工作计划草案等建言献策。

主要任务包括完善体制、促进国会数字化转型、在立法过程中应用人工智能和大数据、实现所有档案的数字化、发展数字基础设施、确保信息安全以及实施“无纸化办公”模式，实现100%的代表和干部配备数字签名和100%非涉密档案实现数字化等。

有效实现上述任务将为新阶段提升越南国会运作效力和效果，促进科技、创新及国家数字化转型作出重要贡献。（完）