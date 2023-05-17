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建设可持续发展的农业国家的渴望

激发努力向上的渴望，把农民阶级建设成为先进、多产、高素质、高效的劳动力量，发挥农民阶级在发展农业、农村经济、建设新农村过程中的主体作用是越南共产党的正确主张。这一主张正在产生效果，初步为农民阶级克服重重困难和挑战，发展繁荣和强大的农业，文明和现代的农村注入了动力。 宁顺省的风和阳光孕育了年轻人对可持续农业耕作的梦想。阮黄国从2018年开始就把自己的梦想寄托在“太阳与风”农场。据他介绍，“太阳与风”农场采用有机方式生产，严格遵循质量标准，所有产品都贴有符合全球良好农业规范（GAP）标准的清晰可追溯标签。为能做到这一点，种植部门负责人和工程师要精心指导在农场工作的每一位农民，以培育出满足市场需求的安全青苹果。可持续农业被视为从这里得到广泛传播。

阮黄国说：“我的梦想是为社会做些什么。农业耕作不是想做，就能马上做得到的，而是有了想法后要拟定计划、参考经验、对比其它，再投入实施。要拟定具体的路线图和计划。只有采取这样的科学方式，我们才能达到既定的目标。”
         
除了清甜的青苹果，硕果累累的葡萄园也是宁顺省潘朗市的一大特色。在各个大城市漂泊5年多后，宁顺省潘朗县宁海乡横山村的陶孟捷决定留在家乡。现在，农民陶孟捷已成为当地的亿万富翁。陶孟捷说，过去宁顺省的葡萄一年收割三次，所以葡萄株老化很快，产量达不到。持续施化肥对土壤也有危害，土壤很快退化。现在，他种植的葡萄，一年只能收获一次。正因为如此，葡萄从果形到品质都能达到标准。

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“太阳与风”农场一角。图自互联网

陶孟捷说：“以前，我村很穷，赤贫如洗，村民主要靠打工挣钱养家。现在有了土地，大家都种葡萄、青枣。其中，大部分是种葡萄，收入很高，村民们都很高兴。现在，大家都有了美丽的住宅，家具齐全，生活更舒适了。这里的土壤适合种葡萄，果实很硬很甜。我也参加研讨会和培训班。这是为了吸取经验，相互学习，共同进步。”
         
值得高兴的是不仅宁顺省，全国各地都形成了靠可持续农业致富的思维。尽管遭受气候变化和新冠疫情，但越南农业仍保障粮食安全和出口，去年出口总额超过30亿美元，创历史新高。发展农业、农村和农民不仅是出于经济利益，也是对社会负起责任，是来自于对祖国家乡的自豪感。

越南农业与农村发展部部长黎明欢说：“许多国际组织都高度评价越南的粮食和食品系统所发挥的作用。他们都愿意向我们提供模式、经验、技术等方面的咨询，乃至投资资金，帮助我们证明绿色农业、清洁农业、循环农业是可行的，只要我们知道如何行动。”
         
农业、农村、农民在国家建设和发展事业中一向发挥着十分重要的作用。建设农业大国的渴望，旨在使越南农村更崭新、更发达，让农民真正开展专业化生产经营，让农业真正成为养活全社会和使国家富强发展的职业。作为一亿人口的国家，其中65%的人口生活在农村，农业被视为国家的优势，那么农业可持续发展就是国家发展事业的基础，提升越南在国际舞台上的地位和威望。（来源：越南之声广播电台）

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