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建设可持续发展的农业国家的渴望
阮黄国说：“我的梦想是为社会做些什么。农业耕作不是想做，就能马上做得到的，而是有了想法后要拟定计划、参考经验、对比其它，再投入实施。要拟定具体的路线图和计划。只有采取这样的科学方式，我们才能达到既定的目标。”
除了清甜的青苹果，硕果累累的葡萄园也是宁顺省潘朗市的一大特色。在各个大城市漂泊5年多后，宁顺省潘朗县宁海乡横山村的陶孟捷决定留在家乡。现在，农民陶孟捷已成为当地的亿万富翁。陶孟捷说，过去宁顺省的葡萄一年收割三次，所以葡萄株老化很快，产量达不到。持续施化肥对土壤也有危害，土壤很快退化。现在，他种植的葡萄，一年只能收获一次。正因为如此，葡萄从果形到品质都能达到标准。
值得高兴的是不仅宁顺省，全国各地都形成了靠可持续农业致富的思维。尽管遭受气候变化和新冠疫情，但越南农业仍保障粮食安全和出口，去年出口总额超过30亿美元，创历史新高。发展农业、农村和农民不仅是出于经济利益，也是对社会负起责任，是来自于对祖国家乡的自豪感。
越南农业与农村发展部部长黎明欢说：“许多国际组织都高度评价越南的粮食和食品系统所发挥的作用。他们都愿意向我们提供模式、经验、技术等方面的咨询，乃至投资资金，帮助我们证明绿色农业、清洁农业、循环农业是可行的，只要我们知道如何行动。”
农业、农村、农民在国家建设和发展事业中一向发挥着十分重要的作用。建设农业大国的渴望，旨在使越南农村更崭新、更发达，让农民真正开展专业化生产经营，让农业真正成为养活全社会和使国家富强发展的职业。作为一亿人口的国家，其中65%的人口生活在农村，农业被视为国家的优势，那么农业可持续发展就是国家发展事业的基础，提升越南在国际舞台上的地位和威望。（来源：越南之声广播电台）