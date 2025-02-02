建党95周年：柬埔寨专家高度评价越南共产党在越南建国卫国事业中的领导作用

柬埔寨专家高度评价越南共产党在越南争取民族独立斗争和建设国家事业中的领导作用，对越南在实施革新政策近40年来取得的巨大成就以及越南在迈进新纪元时提出的系列重大发展目标表示印象深刻。

在越南共产党成立95周年（1930 年 2 月 3 日 ~ 2025 年 2 月 3 日）之际，来越留学的柬埔寨往届生协会（CAVA）主席、柬埔寨皇家科学院国际关系研究所亚非中东系主任乌奇·莱昂（Uch Leang）接受了越通社驻金边记者的采访。

乌奇·莱昂认为，在越南共产党的领导下，革新事业取得了伟大成就，为越南人民走向繁荣昌盛的未来奠定了坚实基础。

乌奇·莱昂说：“越南共产党成立95年来，党的领导班子一直领导革命取得许多伟大胜利”。

乌奇·莱昂回顾了越南共产党自成立以来的各个里程碑事件，并强调，越南共产党取得的辉煌胜利，为印度支那地区的革命运动做出了巨大贡献。他说：“1954年5月7日，越南人民战胜了法国殖民统治，迫使法国签署了承认越南完全独立的和平协定。柬埔寨和老挝的独立也得到法国的承认，印度支那战争彻底结束”。

CAVA主席还强调了越南共产党在决定越南革新和实施革新政策方面的重要作用，高度评价越南共产党大力推行的反腐败、精简机构政策，认为这是具有全面眼光的正确策略，为人民和投资者带来了信心。

乌奇·莱昂认为，越南共产党是越南革命胜利的决定性因素。越南实行由党发起和领导的革新政策近40年来，各领域取得了巨大成就。国际社会也高度评价越南取得的成功并相信越南再创新纪录。

此外，越南提出了以科学技术创新和数字化转型为基础的快速可持续发展战略，力争到2030年成为具有现代工业、中等偏高收入的发展中国家，2045年成为高收入的发达国家。这些具体目标都是在越南自身内在潜力以及积极融入国际经济进程的基础上确定的。（完）