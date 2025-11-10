府总理范明政出席2025年越南年度企业论坛

财政部部长阮文胜表示，论坛的主题充分体现了政府吸引高质量投资与促进可持续增长的坚定决心，同时确认外资企业（FDI）在绿色转型进程中的重要作用，强调发展应基于包容、公平、协调利益、且不让任何人掉队的原则。



论坛上，各代表高度评价越南经济的发展态势与前景，并就未来实现各目标所面临的挑战交换意见，同时提出建议，助力企业与政府携手推动绿色转型。论坛还安排时间让越南各部委领导直接回应、解答企业界关切的问题。



各代表高度赞赏越南的发展战略，特别是在科技、创新、数字化、绿色经济和数字经济领域的发展方向。企业界表示愿意与政府同行，为在新纪元中建设一个迅速、可持续发展、具全球竞争力的越南经济尽心尽力。



与会代表认为，越南应继续改善投资与营商环境，完善科技发展制度框架，推动创新与数字经济发展，加强技术转移与本土企业与外资企业间的联结。同时，应完善基础设施与人力资源体系，实施绿色能源转型以促进可持续增长；推动循环经济、碳市场与绿色创新；发展绿色金融与银行业数字化；稳定税制环境并提供企业优惠政策。



政府总理范明政在论坛上发表讲话时高度评价论坛的主题及各方坦诚、深入、建设性、充满热情的发言，体现了企业界的强烈愿望与责任精神。



范明政分享了越南在经济社会发展、投资与营商环境改革方面取得的成就，并重申政府决心持续改善投资环境、加快行政改革。



范明政指出，越南经济取得的突出成果离不开企业界的重要贡献，特别是私营部门与外资企业的积极参与。政府对国内外企业界及发展伙伴长期以来的合作与支持表示热烈欢迎与衷心感谢。



越南重点维护政治稳定、保障社会安全秩序；大力推进制度、基础设施（包括硬基础设施和软基础设施）和高质量人力资源开发三大战略突破，打造畅通的制度、夯实的基础设施、智慧的治理体系；推动经济结构调整与增长模式转变相结合；保持宏观经济稳定，促进增长，确保经济重大平衡；连接越南经济与世界各国的经济，连接越南企业与外国直接投资企业，连接越南企业与世界各国企业。



与此同时，促进公私合作，鼓励社会所有主体参与；大力推进行政程序改革，改善投资营商环境；发展绿色经济、数字经济必须通过国家的宏观治理和调控作用来实现，并通过每个公民、社会组织和企业界的认知和行动来具体化；发展同步、现代化的绿色基础设施和数字基础设施，特别是物流、智慧城市、数据中心、5G网络和云计算的基础设施。

论坛全景。图自越通社

对于企业界和投资者，范明政要求企业发挥先锋引领作用，实现绿色转型目标；在发展过程中相互联系、相互支持；按照ESG（环境-社会-治理）标准实现可持续发展；进一步提高对环境问题和绿色增长的认知、作用和社会责任，特别要积极为建设、完善和执行有关环境、绿色经济和可持续发展的法律法规建言献策。



企业需要改变和适应数字化转型和绿色转型的双重变革，在生产经营中实施数字化转型，大胆投资新机器、设备和技术以降低能源消耗；履行可持续发展和绿色增长的承诺，关注每款产品的环境和社会指标。



范明政表示，政府将重点指导各部委、地方迅速行动，决心克服一切困难，战胜一切挑战，保持克难攻坚、团结韧性、主动适应、灵活应对的精神，采取坚决、科学、有效的行动，积极改革创新，以胜利完成党和国家在2025年提出的各项目标任务，为完成2021-2025五年经济社会发展计划和2021-2030十年经济社会发展战略奠定基础。（完）