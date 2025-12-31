应用3D Mapping技术的实景演出《升龙皇都》亮相

12月30日下午，升龙河内遗产保护中心在升龙皇城遗产区正式推出应用大型3D Mapping技术的实景演出《升龙皇都》，并介绍遗产区数字体验空间。该活动有利于提升旅游目的地质量，让公众以全新方式了解千年文化遗产。



主题为“李朝回响”的实景演出《升龙皇都》再现了李朝繁荣昌盛的历史时期。正是李朝为将升龙成为国家政治、文化中心奠定基础。通过现代影像艺术与遗产建筑空间的结合，该活动引领观众踏上一段连接过去与现在的历史之旅，唤起民族文化特色的自豪感和李朝开拓进取精神。



与实景演出同步亮相的还有设于升龙皇城内的多感官沉浸式数字体验空间，其被打造为数字遗产生态系统。在此，3D Mapping 投影、全息影像、人工智能、虚拟现实及互动设备等现代技术被广泛应用，生动直观地再现李朝宫廷文化空间、宝物及宫廷生活。



公众可通过不同体验分区并运用多种感官探索历史，与数字内容进行互动，深入了解李朝诸位皇帝、代表性建筑和重要文物，并参与与遗产相结合的创意体验活动。这种创新方式有助于让文化遗产更贴近当代生活。



实景演出《升龙皇都》亮相仪式。图自越通社

《升龙皇都》实景演出及数字体验空间的推出不仅是迎接新年的文化艺术活动，而且体现了遗产价值的保护与弘扬工作的新方向。升龙皇城通过数字技术的应用持续彰显其作为创意文化空间的角色，为实现联合国教科文组织创意城市网络成员——首都河内可持续发展文化产业目标作出积极贡献。



同日下午，文庙—国子监文化科学活动中心在国家级特别遗迹文庙—国子监太学区举办了《千年道学》艺术展览，庆祝文庙建成955周年（1070~2025年）、国子监建成950周年（1076~2026年），并迎接2026年新年。



组委会希望公众通过展会共同思考知识与道德的价值以及当代人在守护与传承先辈们文化—教育遗产，并将其融入当代生活中的责任。（完）