应对第3号台风：政府副总理陈红河要求将保障人民生命安全视为首要任务

全力防范台风 严防主观松懈心态

陈红河强调，第3号台风来势猛、速度快，形势复杂并将在近岸停留较长时间，增加了登陆时的破坏风险。因此，各有关机构必须提供全面、准确的信息，正确评估台风的复杂性与危险性，严防主观松懈心态。各部门、各地区要实行24小时值班制度，及时更新国家水文气象预报中心的信息。

陈红河要求各地方立即排查台风可能影响的重点区域，尽快完善应对方案。农业与环境部、国防部及各大媒体及时更新海上危险区域的警报信息；各区域气象台时时预报受影响范围；各地区主动制定群众撤离方案。

陈红河强调地方现场指挥工作的重要性，要求各级民防指挥部建立明确、灵活的运行机制。同时要求科技部与通信企业保障通信畅通，避免信息中断。

台风速度比原先预报更快

此前，农业与环境部常务副部长阮黄侠在会上通报，截至7月20日上午9时，台风距离广宁、海防陆地还有670公里，风力持续增强，目前已达到11级，阵风可达13级。

第3号台风7月20日上午7点的路径图。图自越通社

阮黄侠指出：“风力不断增强，预计台风最强时将达到12级，出现在东海以北海域，7月21日上午将进入北部湾，速度比原先预报更快。”

第3号台风的影响范围较广，覆盖北部以东地区乃到部以北地区。气象水文局建议，自7月21日10时起，北部沿海各省进行封海；建议中部以北地区可自14时起实施封海措施。

国家水文气象预报中心从7月20日6时起，将第3号台风快报频率提高至每小时一次。

会上，越南人民军副总参谋长冯士晋上将表示，军队已主动部署力量，随时应对第3号台风，并建议各地尽快健全民防指挥机构。

文化、体育与旅游部常务副部长黎海平强调，首要任务是保障游客、民众的安全，以及保护财产和文化体育设施、历史遗迹。各地可主动建议推迟或取消大型文化、娱乐活动。

同时，要加强通过新闻媒体与基层广播系统的宣传引导，提高民族台风防范意识。（完）