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应对第3号台风：政府副总理陈红河要求将保障人民生命安全视为首要任务

“各地方要精心制定今年第3号台风应对方案，其中，保障人民群众生命安全必须放在首位。如果未严格落实要求，导致人员伤亡或财产损失，乡级党委、政府必须承担责任。”——这是越南政府副总理陈红河20日上午在河内与各部门和地区召开应对第3号台风会议时提出的要求。

全力防范台风 严防主观松懈心态

陈红河强调，第3号台风来势猛、速度快，形势复杂并将在近岸停留较长时间，增加了登陆时的破坏风险。因此，各有关机构必须提供全面、准确的信息，正确评估台风的复杂性与危险性，严防主观松懈心态。各部门、各地区要实行24小时值班制度，及时更新国家水文气象预报中心的信息。

陈红河要求各地方立即排查台风可能影响的重点区域，尽快完善应对方案。农业与环境部、国防部及各大媒体及时更新海上危险区域的警报信息；各区域气象台时时预报受影响范围；各地区主动制定群众撤离方案。

陈红河强调地方现场指挥工作的重要性，要求各级民防指挥部建立明确、灵活的运行机制。同时要求科技部与通信企业保障通信畅通，避免信息中断。

台风速度比原先预报更快

此前，农业与环境部常务副部长阮黄侠在会上通报，截至7月20日上午9时，台风距离广宁、海防陆地还有670公里，风力持续增强，目前已达到11级，阵风可达13级。

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第3号台风7月20日上午7点的路径图。图自越通社

阮黄侠指出：“风力不断增强，预计台风最强时将达到12级，出现在东海以北海域，7月21日上午将进入北部湾，速度比原先预报更快。”

第3号台风的影响范围较广，覆盖北部以东地区乃到部以北地区。气象水文局建议，自7月21日10时起，北部沿海各省进行封海；建议中部以北地区可自14时起实施封海措施。

国家水文气象预报中心从7月20日6时起，将第3号台风快报频率提高至每小时一次。

会上，越南人民军副总参谋长冯士晋上将表示，军队已主动部署力量，随时应对第3号台风，并建议各地尽快健全民防指挥机构。

文化、体育与旅游部常务副部长黎海平强调，首要任务是保障游客、民众的安全，以及保护财产和文化体育设施、历史遗迹。各地可主动建议推迟或取消大型文化、娱乐活动。

同时，要加强通过新闻媒体与基层广播系统的宣传引导，提高民族台风防范意识。（完）

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关于7月19日下午越南广宁省下龙湾发生雷暴天气的成因解释

关于7月19日下午越南广宁省下龙湾发生雷暴天气的成因解释

2025年7月19日晚，越南国家水文气象预报中心就当日下午广宁省下龙湾发生的雷暴天气现象作出解释。该中心表示，当天下午，北部地区出现大范围雷阵雨，多地出现龙卷风和强阵风，局地出现暴雨到大暴雨。
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