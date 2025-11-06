新闻
应对第13号台风：越南多家航空公司推迟或取消多个航班
越捷还建议旅客主动通过官网www.vietjetair.com 的“我的航班”栏目、Vietjet Air 手机应用程序查询航班信息，或在需要帮助时直接联系机场的越捷航空工作人员。
越竹航空公司（越竹—Bamboo Airways）也发布通知，由于中部地区受第13号台风影响，为确保乘客和航班安全，该公司将根据天气实际演变情况和航空管理部门的指示，调整运营计划，包括取消、更改时间或航线。
此外，由于天气情况复杂，太阳富国航空公司（Sun PhuQuoc Airways—SPA）在此期间在胡志明市-河内-胡志明市以及河内-富国岛-河内航线上的一些航班可能会调整起降时间和航线，以避开台风影响区域，确保乘客和机组人员的绝对安全。
另一方面，越南航空公司（越航—Vietnam Airlines）取消了在11月6日20点后运营的往返内排、新山一、金兰和岘港机场的航班，包括：VN7136, VN7137, VNA142, VN143, VN148, VN149; VN7912, VN7193 和 VN1940。
将新山一和莲姜机场之间的VN1386、VN1387航班运营时间推迟至11月7日。
此前，越南航空局通知，由于第13号台风形势复杂，共6个机场暂停接收飞机。
符吉机场自11月6日16时到11月7日03时暂停接收飞机。朱莱机场自11月6日20时至11月7日05时暂停接收飞机。绥和机场自11月6日15时至11月7日00时暂停接收飞机。波来古机场自11月6日21时至11月7日06时暂停接收飞机。邦美蜀机场自11月6日22时至11月7日06时暂停接收飞机。莲姜机场自11月6日19时至11月7日00时暂停接收飞机。
越南航空局已发文指示相关单位主动防范、应对第13号台风，确保各航空港、机场的飞行运营安全及人员和财产安全，最大限度减少对航班运营的负面影响。（完）