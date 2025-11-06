新闻
应对第13号台风：西原地区启动最高级别防灾措施
据此，全省范围内共有2555艘渔船10225名劳工；目前得乐省渔船已全部进港、上岸停泊；在海上作业的船只已移出台风影响区域。在永罗湾和春台湾停泊避风的运输船为12艘。
截至11月6日16时，受影响区域居民转移工作已完成。其中，受第13号台风影响的危险区域已转移所有2625户7976（达100%）。
*在林同省， 11月6日下午，该省教育培训厅表示已向各教育机构、单位、学校以及各县、坊人民委员会和富贵特别区下发文件，要求主动应对第13号台风。
*在岘港市，11月6日，越南海警司令黎廷强少将前来检查海警第二区司令部的台风应对工作。
直接指挥应对第13号台风工作的海警第二区司令陈光俊少将表示，海警第二区司令部已指派区司令部各位首长负责具体区域和具体任务方向。海警第二区司令部在前线指挥部保持24/24小时值班，持续更新台风动向，及时调整和指导适当的应对措施。向干部、战士下达任务，投入防灾减灾、灾后恢复、搜索救援工作，并确定这是越南海警"来自内心的命令"这一重要政治任务，是"和平时期的战斗"任务。
*在广义省，第13号台风被该省确定在登陆时强度非常强，影响范围广，存在发生深浸涝、山洪、泥石流和山体滑坡的高风险。面对上述情况，今天下午，广义省的5个工作组分头行动，在已确定为关键地区的各地方检查掌握情况。在龙凤乡，台风来临前，居民已加固房屋。地方政府动员整个政治系统参与，动员和支持居民转移到安全场所避风。
龙凤乡委书记陈公和表示，龙凤乡约有2000名居民需要转移。目前，在台风来临前，乡里已完成居民转移工作。在各居民集中点，乡里保障了粮食、饮用水和备用发电机。青年力量和民兵协助居民转移、清理房屋，帮助居民迅速稳定生活。（完）