庆祝5.19胡志明主席诞辰日：越南党和国家领导人入陵瞻仰胡志明主席遗容

在胡志明主席的英灵前，我党和国家领导人对胡伯伯这位我党的创始人、领袖和导师，怀着崇高的敬意表示无限的感激之情。代表团的花圈飘带上写着：“世世代代铭记伟大胡志明主席的功劳”。值此他老人家诞辰133周年之际，全党、全民、全军继续贯彻落实胡伯伯的宝贵指示，贯彻落实党的十三大决议，圆满完成各项经济社会发展计划，努力把我们的国家建设得越来越富强，与世界先进国家并驾齐驱，正如胡伯伯一直以来的愿望。随后，代表团来到北山路英雄烈士纪念碑敬献花圈、上香怀念各位英雄烈士。我党、国家、国会和祖国阵线中央委员会代表团向为民族解放斗争事业、为祖国的独立与自由、为人民的幸福而英勇战斗、不惜牺牲自己生命的民族优秀儿女表达感谢之情。代表团的花圈飘带上写着：“永远铭记英雄烈士的功劳”。同日上午，中央军委和国防部，中央公安党委和公安部，河内市委、人民议会、人民委员会等代表团已前来胡志明主席陵敬献花圈，入陵拜谒胡志明主席，随后来到英雄烈士纪念碑为各位英雄烈士上香和敬献花圈。（完）