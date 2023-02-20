庆祝越英建交50周年：越南奥黛亮相伦敦时装周

日前，Love Collection品牌50款成人和儿童的越南奥黛在英国伦敦举行的House of iKons时装周亮相，并吸引了英国服装设计师和时装杂志的关注。

越通社驻伦敦记者报道，自2014年起，在每年2月和9月的伦敦时装周框架内，House of iKons时装周是年度国际时尚盛会。今年House of iKons时装周吸引了500名国际模特和28名来自越南、美国、意大利、芬兰、英国、泰国、菲律宾等国设计师。

50款越南奥黛由13 岁的儿童设计师 Anna 黄设计。该奥黛系列以越南-英国色彩为主题，意在庆祝越英建交50周年，奥黛上的花纹展示莲花、都铎玫瑰、河内、会安、顺化、伦敦、塔桥、大本钟等越英两国象征和著名景点。

在 2023 年House of iKons时装周框架内，Love Collection 还展示了 越南萝溪丝绸、手工编织的洋纱布料、Zili咖啡、林同省遗灵高原特产、越南面包等产品，向英国和国际友人推介越南文化和美食。

13 岁的设计师 Anna黄在英国的一个越南家庭出生和长大。她表示，通过该奥黛系列希望能够传达她对越南和英国的热爱，同时向世界推广越南文化。

Anna 黄希望今后继续在英国、越南以及欧洲和美洲其他国家的文化活动中推广奥黛乃至越南文化。 2月23日，越南-英国色彩奥黛系列将在英国一流大学之一的圣安德鲁斯大学亮相，为联合国儿童基金会（UNICEF）和东南亚及东亚中心（SEEAC）筹集资金。 该奥黛系列还收到了参加 9 月在越南举行的英国文化节活动的邀请。（完）