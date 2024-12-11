庆祝越南人民军建军80周年活动在俄罗斯、以色列和印度举行

12月10日，越南驻莫斯科大使馆和武官处举行隆重仪式，热烈庆祝越南人民军建军80周年（1944.12.22 ~2024.12.22）和全民国防日35周年（1989.12.22~2024.12.22）。俄罗斯外交部、国防部领导、圣彼得堡市政府、俄越友好协会、在俄越南退伍军人协会以及各国驻俄大使、武官等代表出席活动。

越通社驻俄罗斯记者报道，仪式开始时，越南驻俄罗斯大使邓明魁、武官王德胜大校和俄罗斯国防部国际军事合作局局长亚历山大·克希莫夫斯基中将共同主持奏响两国国歌仪式。

邓明魁大使表示，越南人民军的建设、战斗和发展过程，始终与前苏联和现在的俄罗斯联邦密切相关。越南军队和人民永远铭记前苏联和俄罗斯尤其是军事专家和顾问给予的真诚、正义的帮助。

俄罗斯国际军事合作局局长亚历山大·克希莫夫斯基中将表示，自苏联时代以来支持越南的传统从未中断过，如今越南成为了俄罗斯在东南亚特别是太平洋地区可靠的战略伙伴。俄越在军事和军事技术领域合作有利于提高亚洲国家的国防能力，特别是在当前全球形势错综复杂的背景下，双方合作显得十分重要。

在庄严而热烈的气氛中，双方代表、各位同志、队友和伙伴共同回顾了越南人民军80年来的发展历程以及参与地区和国际组织取得的成就。

*12月10日，越南驻印度大使馆和武官处在新德里举行越南人民军建军80周年和全民国防日35周年庆祝活动。

越通社驻印度记者报道，越南驻印度大使阮青海在活动上发表讲话，对越南人民军的光荣历史感到骄傲和自豪。80年来，越南人民军一直是党、国家和人民忠诚可靠的军队，在各方面取得了重大成就。

阮青海大使重申印度为越南争取独立斗争和追求和平、发展国家事业中给予的支持，强调越印深厚友谊源远流长，特别是在国防安全领域的合作。目前双方有效落实《越印2030年防务伙伴关系愿景声明》，继续探索在维和、救灾、维护海上安全等领域的新合作领域。

印度海军副参谋长塔伦·索布蒂海军中将表示，越南人民军的顽强精神、勇气和贡献激励了世界各国军队。印越防务关系是两国全面战略伙伴关系的基础，双方保持了信任、相互尊重，并具有共同的战略利益。

活动上，代表们共同观看了一部有关越南人民军80年发展历程的纪录片。

*12月10日，越南驻以色列大使馆和武官处在特拉维夫举行庆祝越南人民军建军80周年和全民国防日35周年活动。

越通社驻以色列记者报道，出席仪式的有以色列国防部和防卫力量军官；亚太各国和俄罗斯驻以色列大使、武官；以色列国防工业公司代表。越方代表有越南驻以色列大使李德忠；越南驻以色列武官武德福大校和越南驻以色列各代表机构代表。

庆祝活动在庄严、温馨的气氛中举行。代表们一起观看有关越南人民军前身越南解放军宣传队诞生历史的纪录片。

武德福大校在讲话中介绍了越南军队的历史、成就和越印防务关系情况。两国防务关系受到双方重视推进，并被确定为两国合作的重要支柱之一。希望今后随着两国关系的发展，越以防务关系将迈上新台阶。（完）