庆祝越共十四大系列项目开工与落成将助力激发新的发展动力

越南政府副总理陈红河12月15日上午在政府驻地主持召开会议，就庆祝越共十四大的系列工程项目开工、竣工及技术通车仪式的筹备工作做出部署。会议以线上与线下相结合方式举行。

建设部长陈鸿明在会上发表讲话时表示，截至12月14日，全国34个省市共有237个项目、工程已具备开工、竣工和技术通车条件，总投资额约340万亿越盾。其中，新开工项目151个，竣工和技术通车项目86个。

仪式拟于2025年12月19日9时举行，通过全国79个分会场联动，象征“全民抗战日”79周年（1946年12月19日—2025年12月19日）。越南电视台将从主会场进行现场直播，并与拥有重点项目的地方分会场进行视频连线。

目前，建设部正抓紧完善中心报告和政府总理讲话稿，总结落实越共十三大关于基础设施发展战略突破五年来的成果，彰显经济社会发展成就，为下一阶段发展营造良好氛围、注入新的动力。

会议结束时，陈红河要求各部委、地方尽快完善活动脚本和组织方案，确保仪式庄重、务实，体现“全民抗战日”的重要政治意义；同时一致同意设置79个分会场，确保联通顺畅、安全有序。

越南电视台负责统筹制定整体方案，各通信单位配合保障技术基础设施和信号传输稳定。

竞赛表彰工作须做到对象准确、标准明确，真实反映各项目、工程实施成效，增强示范引领作用，推动全国竞赛运动深入开展。（完）