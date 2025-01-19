庆祝越中建交75周年招待会举行

阮春胜在活动中表示，75年来，越中关系虽然有过起伏，但团结、友好与合作始终是两国关系的主流。他强调，越南党、国家和人民始终将发展与中国的关系视为战略选择和独立、自主、多边化、多样化外交政策的优先方向。他强调，稳定、可持续发展的越中关系为两国人民带来实实在在的利益，为地区和世界的合作与繁荣发展作出贡献。

阮春胜指出，在两党、两国领导人的战略引导下，越中全面战略合作伙伴关系不断深化，取得了诸多重要成就。政治互信日益牢固，防务安全合作更加务实，经贸投资合作持续强劲发展，民间友好交流活跃。阮春胜相信，在两国高层的关注和指引以及两国各级、各部门和地方的共同努力下，越中全面战略合作伙伴关系将不断向纵深并持续稳步发展，造福两国人民，为人类和平与进步事业作出贡献。

值此机会，阮春胜向越中两国人民致以2025年新年和乙巳年春节的美好祝福。

中国驻越大使何炜高度评价两国在过去75年中取得的历史性成就，强调由毛泽东主席和胡志明主席亲手缔造的传统友谊是两国关系发展的根基和坚实政治基础。

何炜大使重申，中国党和政府重视发展与越南党和国家的关系，愿与越南继往开来，落实两党、两国高层领导的共识，加强友好交流，深化务实合作，推动越中全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体不断发展，成为和平友好、共同发展的邻国关系典范，造福两国人民，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。（完）