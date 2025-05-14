庆祝胡志明主席诞辰135周年：《胡志明传记》希腊语版出版发行

该书由世界出版社提供著作权，由英文版翻译过来。在对外新闻指导委员会、文体旅游部和有关单位的大力支持下，经过6个多月的努力正式出版发行。



越南驻希腊大使范氏秋香在新闻发布会上向希腊共产党党员韦利萨里奥斯·科西瓦基斯（Velissarios Kossivakis）、新星（New Star）团队和翻译家瓦西里基·卡帕（Vasiliki Kappa）将该书翻译成希腊文并出版发行，以及希腊人民对胡志明主席、越南国家和人民的感情表示衷心感谢。

《胡志明传记》（希腊语版）推介会。图自越通社

范氏秋香大使表示，《胡志明传记》是希腊文关于胡志明主席最完整的书籍，介绍了胡志明主席从童年时期到出国寻找救国之路时期的生平和事业。该书帮助希腊读者更多地了解胡志明主席的事业生涯和伟大思想，同时有助于增进两国人民之间的相互了解，推动越希传统友好关系发展。



韦利萨里奥斯·科西瓦基斯表示，他曾多次访问越南，对胡志明主席和越南怀有特殊的感情。作为一名曾多次将多本有关古巴领导人的著作翻译成希腊文并出版的资深人士，他一直希望有机会将有关胡志明主席的著作翻译成希腊文，让更多的希腊人更好地了解越南人民的这位伟大领袖。



继《胡志明传记》之后，韦利萨里奥斯·科西瓦基斯和新星小组预计把世界出版社的《胡志明主席文选（1920-1969）》英文版翻译成希腊文，争取在2025年9月越南国庆80周年之际完成。（完）