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庆祝胡志明主席诞辰132周年：国内外人士心中的胡志明主席形象
在伦敦期间，胡伯伯经历过许多艰苦工作，如在Soho广场铲雪、在小旅馆 Drayton Court操作热水系统，厨房杂工，在著名的Carlton酒店洗碗等。这些工作让他更清楚地看到资产阶级、殖民帝国的性质，倾听与学习进步思想，了解国际工人运动，并从中形成自己的想法。他还开始参与英国工人阶级运动。胡志明主席第一次阅读马克思恩格斯著作就是在伦敦的。
卡洛评论：“在国外奔波过程中，胡志明主席学到了许多能帮助越南人民的生活变得更好的宝贵经验。而正是在英国，他找到了民族解放之路的‘种子’”。
值此胡志明主席诞辰132年之际，泰国乌隆他尼胡志明主席遗迹管理委员会成员阮氏春莺女士接受了越通社记者的采访。她表示，胡伯伯的道德、思想在泰国越南侨胞中占有特殊的地位。他老人家的革命事迹、忘我牺牲精神和对祖国的热爱，被海外越南人在社群中讲述多次。
胡伯伯就像家中的成员，每个家庭中都挂着他的照片。为了让子孙后代了解胡伯伯，泰国越南人经常组织有关胡伯伯的活动并鼓励青年一代参加。目前泰国越南人社群中有一部分年轻人不懂越南语，拥有泰国国籍，但仍然对自己是胡伯伯之孙而感到骄傲，对胡伯伯给予深厚的敬意。