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庆祝胡志明主席诞辰132周年：国内外人士心中的胡志明主席形象

值此胡志明主席诞辰132周年之际，越通社驻英国伦敦记者采访了曾有多年研究胡志明主席以及越南的老朋友、前伦敦马克思图书馆博物馆档案储存中心主任、历史学家约翰·卡洛（John Callow）。 谈及胡志明为何选择伦敦为寻找救国之路旅途中的一站时，卡洛先生表示，1913年5月，胡志明主席抵达伦敦。当时，伦敦被视为世界工厂、工业革命之摇篮、世界上最大帝国中心以及当时世界领先的金融中心。因此，胡志明主席选择了英国，以深入了解一个领先帝国掌控权利的方式以及资本主义社会中的阶级斗争。

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胡志明曾经在Carlton酒店务工。图自越通社

卡洛强调，胡志明出国寻找救国之路是一个正确的选择，对学习和探索不同国家的政治、经济、文化方面具有高度的实用性。

在伦敦期间，胡伯伯经历过许多艰苦工作，如在Soho广场铲雪、在小旅馆 Drayton Court操作热水系统，厨房杂工，在著名的Carlton酒店洗碗等。这些工作让他更清楚地看到资产阶级、殖民帝国的性质，倾听与学习进步思想，了解国际工人运动，并从中形成自己的想法。他还开始参与英国工人阶级运动。胡志明主席第一次阅读马克思恩格斯著作就是在伦敦的。

卡洛评论：“在国外奔波过程中，胡志明主席学到了许多能帮助越南人民的生活变得更好的宝贵经验。而正是在英国，他找到了民族解放之路的‘种子’”。

值此胡志明主席诞辰132年之际，泰国乌隆他尼胡志明主席遗迹管理委员会成员阮氏春莺女士接受了越通社记者的采访。她表示，胡伯伯的道德、思想在泰国越南侨胞中占有特殊的地位。他老人家的革命事迹、忘我牺牲精神和对祖国的热爱，被海外越南人在社群中讲述多次。

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泰国乌隆他尼胡志明主席遗迹。图自越通社

阮氏春莺介绍，对于泰国越南人社群来说，胡伯伯就像家中的成员，每个家庭中都挂着他的照片。为了让子孙后代了解胡伯伯，泰国越南人经常组织有关胡伯伯的活动并鼓励青年一代参加。目前泰国越南人社群中有一部分年轻人不懂越南语，拥有泰国国籍，但仍然对自己是胡伯伯之孙而感到骄傲，对胡伯伯给予深厚的敬意。

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参加“美丽越南语”比赛的越南留学生。图自越通社

*越通社驻俄罗斯记者报道，在胡志明主席诞辰132周年及其他纪念日之际，5月15日，在俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山市鞑靼斯坦人民友谊之家，喀山市共青团同与留学生协会联合举办“美丽越南语”比赛，旨在营造热闹竞赛氛围，增加在该市留学的学生们之间的团结与协助精神。（完）

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苏林部长：越南致力于与联合国和其他国家共同打击恐怖主义

苏林部长：越南致力于与联合国和其他国家共同打击恐怖主义

越通社驻纽约记者报道，5月16日，越南公安部部长苏林与联合国负责反恐事务的副秘书长沃龙科夫（Vladimir Voronkov）举行工作座谈会时强调，越南致力于与联合国和其他国家密切合作，共同打击恐怖主义。
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