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庆祝胡志明主席诞辰132周年：印尼总统女儿讲述“胡伯伯之凉鞋”故事

60多年前的1959年2月27日，胡志明主席对印度尼西亚进行历史性访问，当时宣读印尼《独立宣言》的开国总统苏加诺之女、曾任斗争民主党（PDI-P）主席、印尼第五任总统梅加瓦蒂·苏加诺普特里（Megawati Sukarnoputri）女士有机会与胡志明主席会面。
值此胡志明主席诞辰132周年之际，梅加瓦蒂·苏加诺普特里会见了越南驻印尼大使馆代表团和越通社驻雅加达记者，详细讲述了她与胡志明主席的历史性会面。

梅加瓦蒂·苏加诺普特里表示，她的父亲经常向孩子们讲述有关外国代表团来访的故事。在会见胡志明主席之前，他父亲说，胡志明主席是一名革命家。当时，她和她兄弟姐妹被要求陪同父亲在独立宫迎接胡志明主席，并事先被告知“胡志明主席衣着非常朴素，他老人家通常穿一双凉鞋。”

庆祝胡志明主席诞辰132周年：印尼总统女儿讲述“胡伯伯之凉鞋”故事 hinh anh 22003年，越南国家主席陈德良与印尼总统梅加瓦蒂·苏加诺普特里签署关于两国全面友好合作的宣言。图自越通社
梅加瓦蒂回忆说：“我们的父亲经常教导我们，当高级别的客人来访时，我们必须穿着整齐，不仅穿民族服装，还要穿漂亮的鞋子。所以当我听说胡伯伯穿凉鞋时，我一直在问：他为什么穿凉鞋？穿凉鞋不是不礼貌吗？我爸爸回答说：一会儿你问问胡伯伯吧。我们叫胡志明主席为胡伯伯。”

后来，她的确看到胡伯伯穿着一双凉鞋来，但她也立即感受到胡伯伯的亲善友好。他老人家很爱小孩子。

“我看了看他的脚，他居然穿着一双凉鞋！” 梅加回忆说。

在与胡伯伯交谈时，她父亲就问：“我女儿问为什么胡伯伯穿凉鞋？为什么不穿皮鞋？。当时胡伯伯回答我爸说：“等解放战争胜利后，我就会穿皮鞋”。

庆祝胡志明主席诞辰132周年：印尼总统女儿讲述“胡伯伯之凉鞋”故事 hinh anh 3

2003年6月，越南国家主席陈德良为来访的印尼总统梅加瓦蒂·苏加诺普特里举行欢迎仪式。图自越通社

梅加瓦蒂说，“这是一件非同寻常的事情”，也是她最难忘的回忆。胡志明主席此访为筑牢越南与印尼友谊奠定了基础，是奉卡诺总统和胡志明主席就“为民族命运而战”理想达成一致的一次会晤。这位印尼第一位女总统认为，胡伯伯简单的回答显示出他老人家对“越南独立的信心”。

梅加瓦蒂女士于 1947 年 1 月 23 日出生。1999年8月当选印尼众议院（MPR）副总统。2001年当选印尼总统，任期到2004年，成为印度尼西亚第一位女总统。担任总统期间，梅加瓦蒂分别于 2001年 8 月和 2003 年 6 月对越南进行了正式访问。

尽管工作繁忙，梅加瓦蒂仍非常重视推动越南与印尼战略伙伴关系，经常支持两国举办庆祝两国关系的活动，为促进两国友谊作出积极贡献。（完）
 

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