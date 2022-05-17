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庆祝胡志明主席诞辰132周年：印尼总统女儿讲述“胡伯伯之凉鞋”故事
值此胡志明主席诞辰132周年之际，梅加瓦蒂·苏加诺普特里会见了越南驻印尼大使馆代表团和越通社驻雅加达记者，详细讲述了她与胡志明主席的历史性会面。
梅加瓦蒂·苏加诺普特里表示，她的父亲经常向孩子们讲述有关外国代表团来访的故事。在会见胡志明主席之前，他父亲说，胡志明主席是一名革命家。当时，她和她兄弟姐妹被要求陪同父亲在独立宫迎接胡志明主席，并事先被告知“胡志明主席衣着非常朴素，他老人家通常穿一双凉鞋。”
后来，她的确看到胡伯伯穿着一双凉鞋来，但她也立即感受到胡伯伯的亲善友好。他老人家很爱小孩子。
“我看了看他的脚，他居然穿着一双凉鞋！” 梅加回忆说。
在与胡伯伯交谈时，她父亲就问：“我女儿问为什么胡伯伯穿凉鞋？为什么不穿皮鞋？。当时胡伯伯回答我爸说：“等解放战争胜利后，我就会穿皮鞋”。
梅加瓦蒂女士于 1947 年 1 月 23 日出生。1999年8月当选印尼众议院（MPR）副总统。2001年当选印尼总统，任期到2004年，成为印度尼西亚第一位女总统。担任总统期间，梅加瓦蒂分别于 2001年 8 月和 2003 年 6 月对越南进行了正式访问。
尽管工作繁忙，梅加瓦蒂仍非常重视推动越南与印尼战略伙伴关系，经常支持两国举办庆祝两国关系的活动，为促进两国友谊作出积极贡献。（完）
梅加瓦蒂·苏加诺普特里表示，她的父亲经常向孩子们讲述有关外国代表团来访的故事。在会见胡志明主席之前，他父亲说，胡志明主席是一名革命家。当时，她和她兄弟姐妹被要求陪同父亲在独立宫迎接胡志明主席，并事先被告知“胡志明主席衣着非常朴素，他老人家通常穿一双凉鞋。”
后来，她的确看到胡伯伯穿着一双凉鞋来，但她也立即感受到胡伯伯的亲善友好。他老人家很爱小孩子。
“我看了看他的脚，他居然穿着一双凉鞋！” 梅加回忆说。
在与胡伯伯交谈时，她父亲就问：“我女儿问为什么胡伯伯穿凉鞋？为什么不穿皮鞋？。当时胡伯伯回答我爸说：“等解放战争胜利后，我就会穿皮鞋”。
梅加瓦蒂女士于 1947 年 1 月 23 日出生。1999年8月当选印尼众议院（MPR）副总统。2001年当选印尼总统，任期到2004年，成为印度尼西亚第一位女总统。担任总统期间，梅加瓦蒂分别于 2001年 8 月和 2003 年 6 月对越南进行了正式访问。
尽管工作繁忙，梅加瓦蒂仍非常重视推动越南与印尼战略伙伴关系，经常支持两国举办庆祝两国关系的活动，为促进两国友谊作出积极贡献。（完）