庆祝国庆80周年：国际儿童绘画比赛传递和平理念

值此八月革命胜利（1945年8月19日－2025年8月19日）和越南社会主义共和国国庆（1945年9月2日－2025年9月2日）80周年之际，为纪念河内荣获联合国教科文组织“和平城市”称号26周年，河内市文化与体育厅联合市友好组织联合会共同举办2025年“我爱河内——和平城市”国际儿童绘画比赛。

本次比赛不仅是一项富有教育意义的文化活动，彰显党和国家以及胡志明主席对少年儿童——祖国未来栋梁的深切关怀，也为河内及在这座城市生活的国际青少年提供了一个健康、富有创意的艺术平台，激发他们对祖国的热爱、对和平的向往、对环保的关注和对构建人文、可持续世界的美好愿景。

据主办方介绍，比赛面向6至15岁的少年儿童，征集主题包括热爱河内、热爱祖国、和平梦想、反对战争与贫困，颂扬越南的自然之美和人民的友善人文精神。越南参赛者可将作品直接提交至河内文化与图书中心；国际参赛者则通过河内市友好组织联合会报送。投稿时间为2025年8月15日至9月10日。

颁奖典礼及优秀作品展览预计于2025年9月20日在河内八角亭举行。组委会将评选出91个奖项，总奖金达1.26亿越盾，包括1个一等奖、10个二等奖、20个三等奖、30个优秀奖、10个专题奖和20个特别奖。

本次活动不仅具有艺术价值，更搭建起越南少年儿童与国际友人之间的文化交流桥梁，有助于增进各国青少年之间的友谊与理解。通过一幅幅真挚感人的“艺术语言”作品，展现了河内——这座千年文脉之都、和平与创意之城的独特魅力，并将其广泛传播到世界各地。（完）