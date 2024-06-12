庆祝《日内瓦协议》签署70周年图片展在瑞士日内瓦举行

越南常驻联合国及日内瓦其他国际组织代表团于6月12日举行“庆祝《关于停止越南战事的日内瓦协议》签署70周年”图片展。

越南通讯社驻日内瓦记者报道，越南外交部副部长阮明恒在开幕式上致辞表示，1954年《日内瓦协议》是越南国家革命外交史上的重要里程碑，带有胡志明主席的思想、作风和外交艺术印记。《日内瓦协议》不仅是越南的胜利，也是印度支那三个国家的共同胜利，是被压迫人民争取民族解放斗争的胜利。除了奠边府大捷之外，《日内瓦协议》也为争取和平与民族独立的运动带来巨大鼓舞，标志着全世界殖民主义崩溃的开始。

70年过去了，但《日内瓦协议》谈判、签署和落实的经验教训对越南建设、保护和发展事业仍然具有宝贵价值。发挥协议精神，越南坚定奉行独立、自主、多边化多样化国际关系，积极主动融入国际社会，作为国际社会可靠伙伴、积极且负责任成员的外交政策。

饱受战争摧残的越南高度评价和平价值，尊重联合国宪章基本原则和国际法。越南承诺与国际社会携手为世界和平、民族独立、发展、合作与社会进步做出贡献。

越南常驻联合国、世界贸易组织（WTO）和在瑞士日内瓦其他国际组织代表团团长梅潘勇大使表示，此展旨在让公众更加了解《日内瓦协议》的背景和进展以及《日内瓦协议》的签署对越南和世界的意义，从而彰显胡志明主席和越南共产党在争取国家自由与和平战争中的智慧和领导力。这同时也是对支持越南民族正义斗争的世界热爱和平者表达诚挚感谢的良机。（完）