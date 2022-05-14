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庆和省：求助外国水手和支援海上遇险船只
据悉，编号为9HA3146的马耳他籍货船Densa Hawk正在从中国前往泰国的路上，当它在距离越南庆和省芽庄市以东南方向50海里处时，船长报告了紧急情况。船上有一名船员因劳动事故左手被压伤，流血不止，肿胀溃烂，医生诊断为可能感染导致坏疽。
越南海上搜救协调中心接到信息后，派出第IV区救援力量和在芽庄待命的专用船SAR27-01执行13月5日夜间救援任务。同时安排驻庆和省各单位的医疗队与救援部队合作，在确保 新冠肺炎疫情（COVID-19）各项防控规定的条件下接收遇险船员。
年初至今，越南海上搜救协调中心第IV区共受理案件26起， 7次调动特种设备执行救援任务，其中5名外籍船员获救。
第二起事件发生在长沙海域，越南平定省渔船 BD 95900 TS 在进行金枪鱼捕捞时被大浪冲上礁石，导致船身右侧破裂漏水，对船上人员和财产造成危险。1987 年出生，来自平定省会仁县会香乡的船长黎文理报告发生事故并请求紧急求助。
5月13日晚，在长沙海域执勤的第四号渔业控制中队的KN 472编号船接到救援命令，紧急接近遇险渔船并部署救援计划。 5月14日上午，遇险船被拖入安全区域后，船员于当日上午进行维修并完成维修工作。目前，这艘平定省渔船已出海恢复正常海上捕捞活动。(完)