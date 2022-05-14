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庆和省：求助外国水手和支援海上遇险船只

驻扎在庆和省的救援部队迅速支援和帮助在庆和省海上遇险的外国船员。  5月14日上午，越南海上搜救协调中心第四区将在海上遇险的一名外籍船员Nuneza Japhet Cabahug先生（1986年出生，菲律宾籍）带入芽庄市Hon Ro港，并送到医院及时抢救

 据悉，编号为9HA3146的马耳他籍货船Densa Hawk正在从中国前往泰国的路上，当它在距离越南庆和省芽庄市以东南方向50海里处时，船长报告了紧急情况。船上有一名船员因劳动事故左手被压伤，流血不止，肿胀溃烂，医生诊断为可能感染导致坏疽。

越南海上搜救协调中心接到信息后，派出第IV区救援力量和在芽庄待命的专用船SAR27-01执行13月5日夜间救援任务。同时安排驻庆和省各单位的医疗队与救援部队合作，在确保 新冠肺炎疫情（COVID-19）各项防控规定的条件下接收遇险船员。

 年初至今，越南海上搜救协调中心第IV区共受理案件26起， 7次调动特种设备执行救援任务，其中5名外籍船员获救。

 第二起事件发生在长沙海域，越南平定省渔船 BD 95900 TS 在进行金枪鱼捕捞时被大浪冲上礁石，导致船身右侧破裂漏水，对船上人员和财产造成危险。1987 年出生，来自平定省会仁县会香乡的船长黎文理报告发生事故并请求紧急求助。

5月13日晚，在长沙海域执勤的第四号渔业控制中队的KN 472编号船接到救援命令，紧急接近遇险渔船并部署救援计划。 5月14日上午，遇险船被拖入安全区域后，船员于当日上午进行维修并完成维修工作。目前，这艘平定省渔船已出海恢复正常海上捕捞活动。(完) 

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越南政府总理范明政出席东盟-美国特别峰会各场会议

越南政府总理范明政出席东盟-美国特别峰会各场会议

越通社特派记者报道， 5月13日（美国当地时间） ，越南政府总理范明政和东盟各国领导人出席了东盟-美国特别峰会各场正式工作会议。其包括：东盟领导人和美国总统乔·拜登会议；东盟领导人与美国副总统卡瑪拉·黛維·哈里斯关于海上安全和新冠肺炎疫情（ COVID-19）防控措施的讨论会和东盟领导人与美国内阁部长关于应对气候变化、清洁能源转型和可持续发展基础设施等议题的讨论会。
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