庆和省打造国际海洋体育旅游目的地品牌

2026年美和国际风筝冲浪赛设有两大主要竞赛项目：速度赛（Race）：男子、女子个人赛，按运动员分组进行，选出最快到达终点者进入决赛；技巧赛（Big Air Tricks）：男子、女子个人赛，按轮次进行（每轮7—10分钟），评分标准为1—10分，根据腾空高度和表演技巧评定，选手晋级决赛。



比赛结束时，组委会为技巧赛（Big Air Tricks）男子、女子个人项目颁发了一、二、三等奖；为速度赛（Race）男子、女子个人项目颁发了一、二、三等奖及按名次顺序的14个鼓励奖。



赛事圆满落幕，给游客留下了关于碧海蓝天、清洁优美的海洋环境，以及庆和省温婉迷人、人文友善的旅游形象的深刻印象。



来自德国的运动员菲特·冯·莱佩尔分享道：“我从2025年12月起就在美和训练和参加风筝冲浪比赛。这里全天都有适合的风浪条件，水面非常适合这项运动。对我来说，是否获奖并不重要，能在这样的环境中参赛真的非常棒。回到德国后，我会向朋友和家人介绍并邀请他们继续来到越南、来到庆和省体验。这里的海上日落非常美，希望运动员和大家都能来这里亲身感受。”



参加技巧赛德的选手们。图自越通社

据庆和省人民委员会副主席阮龙边介绍，2026年美和(庆和)国际风筝冲浪赛是一项具有重要现实意义的体育—旅游活动，拉开了庆和省2026年一系列大型体育旅游活动的序幕。赛事不仅为国内外运动员打造了专业、富有吸引力的竞技平台，还有效发挥了庆和省在海洋体育方面的潜力与优势，逐步形成具有特色的新型旅游产品，从而有力推广庆和省充满活力、友好开放、积极融入国际社会的形象。



美和凭借其在风力、海域和生态空间等方面的独特自然条件，获得专业机构和国际运动员群体的高度评价，完全具备成为亚太地区领先风筝冲浪目的地的潜力。本次赛事也是具有开拓意义的重要一步，为庆和省今后持续研究并常态化举办具有区域性和国际规模的海洋体育赛事奠定了基础。