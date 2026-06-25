庆和省将物流业打造为海洋经济发展新动力

凭借地理位置优势、港口系统、金兰国际机场、跨区域交通连接线以及海洋经济发展潜力，庆和省具备成为越南南中部和西原地区物流枢纽的有利条件。

根据庆和省物流服务发展规划（近期至2030年、远景展望2050年），该省重点建设现代化、绿色、智慧的物流生态系统。核心是发展云峰、金兰及重要交通枢纽区域的物流中心；推动数字化转型，加强现代科技在供应链管理中的应用。

庆和现有港口系统包括6个码头作业区、21个码头和42个泊位，总长度超过8785米。这是该省发展港口物流服务、货物中转及与区域内各地连接的重要基础。

在拥有基础设施优势的同时，庆和确定需要扩大货源、提升物流企业能力、加强与西原地区和南中部沿海省份的联动。目前，物流业的一大“瓶颈”是货源不稳定、基础设施配套仍不完善、各运输方式之间的连接有限、当地物流企业整体规模偏小。

为进一步完善发展规划，庆和省工贸厅已组织征求专家、科学家、企业协会及运输、进出口、港口、航空等领域运营单位的意见。各方意见聚焦于物流基础设施发展、招商引资、人力资源培训和推进数字化转型等解决方案。

据庆和省工贸厅副厅长黄晋海表示，制定物流服务发展提案对于落实海洋经济发展战略方向、提升地方竞争力和创造未来阶段增长动力具有重要意义。庆和省“至2030年物流服务发展提案及2050年愿景”以建设现代化、智慧、绿色和可持续的物流生态系统为目标，符合数字经济发展趋势和融入国际进程。

在近期举办的庆和省“”至2030年物流服务发展提案及2050年愿景”意见征集会议上，工贸部进出口局副局长陈青海认为，庆和省具备发展海洋经济导向型物流业和深化区域联动的诸多有利条件。未来一段时间，地方需要特别关注货源开发、加强与西原地区的连接、推进数字化转型和提升物流企业能力，为全省物流业发展注入新动能。

据提案编制咨询组代表介绍，庆和物流发展不仅聚焦于基础设施投资，更着眼于形成政府部门、生产企业、物流服务企业及区域各地协同联动的物流生态体系。

事实上，全省范围内的贸易、进出口和生产活动正为物流服务创造更多需求。2025年，庆和商品零售总额和消费服务收入预计达198.84万亿越盾，较2024年增长15.3%，表明货物流动规模日益扩大。

今后，庆和将继续完善互联互通基础设施；提升人力资源质量；吸引大型企业参与投资。该省的目标是建设能够有效连接国内、区域和国际经济中心的物流网络。由此，物流业有望成为推动海洋经济增长、工业和贸易发展的新动力之一，并提升庆和在区域供应链中的地位和影响力。（完）